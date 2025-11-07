鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至52元，幅度約6.12%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)提出目標價估值：中位數由49元上修至52元，調升幅度6.12%。其中最高估值55元，最低估值46元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Millicom International Cellular S.A.評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Millicom International Cellular S.A.今(7日)收盤價為47.76元。近5日股價下跌6.12%，標普指數下跌1.5%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
