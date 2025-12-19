search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估下修至5.96元，預估目標價為53.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.84元下修至5.96元，其中最高估值7.63元，最低估值2.49元，預估目標價為53.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.63(7.63)7.125.584.15
最低值2.49(2.49)2.923.694.15
平均值5.4(5.61)4.794.584.15
中位數5.96(6.84)4.584.344.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.12億79.78億68.55億57.98億
最低值55.39億56.03億56.97億57.98億
平均值57.00億64.32億62.44億57.98億
中位數57.18億62.60億60.83億57.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.674.581.27-0.481.47
營業收入41.71億46.17億56.24億56.61億58.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTIGO

相關行情

台股首頁我要存股
Millicom International Cellular S.A.53.12-0.34%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty