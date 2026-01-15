鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-15 23:17

據《CNBC》周四（15 日）報導，在白宮與丹麥就美國併吞格陵蘭意圖進行緊張會談後，多個北約成員國本周派遣小規模部隊前往格陵蘭參與聯合軍演，包含丹麥、德國、法國、瑞典和挪威均已確認派兵計畫。

美國總統川普在 1 月 3 日對委內瑞拉發動大膽軍事干預、推翻該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，重新將目標瞄準格陵蘭。

‌



白宮會談未解根本分歧

派兵行動發生在丹麥和格陵蘭外長與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）在白宮會談後不久。

丹麥外長 Lars Løkke Rasmussen 與格陵蘭外長 Vivian Motzfeldt 對記者表示，雙方存在「根本分歧」，但這場長達一小時的會議「坦誠且具建設性」。

范斯和魯比歐會後未立即發表評論。不過川普在橢圓形辦公室告訴記者：「基於國家安全，我們需要格陵蘭。」

美國、丹麥和格陵蘭同意成立高層工作小組討論該島未來，但如外界普遍預期，三方未能找到外交解決方案來化解緊張局勢。

多國派兵參與「北極耐力」軍演

在會談前，丹麥周三宣布計劃加強在格陵蘭及周邊地區的軍事存在，表示演習活動可能包括保護國家基礎設施、部署戰鬥機和進行海軍作業。

德國國防部表示，應丹麥邀請，將派遣 13 人的「偵察小組」前往格陵蘭首府努克（Nuuk）。該任務將於周四至周六進行，旨在探索可能的軍事貢獻框架，以確保該地區安全，包括海上監視能力。

法國總統馬克宏在社群媒體貼文中表示，法國也將參與丹麥在格陵蘭組織的聯合軍演，稱其為「北極耐力」（Operation Arctic Endurance）行動。

瑞典首相 Ulf Kristersson 表示，瑞典武裝部隊的數名軍官預定從周三起抵達格陵蘭。「他們是來自多個盟國的小組成員。他們將共同為『北極耐力』軍演的後續任務做準備。」Kristersson 在 X 平台上寫道。

丹麥首相 Mette Frederiksen 曾警告，美國攻擊格陵蘭將標誌著北約的終結，她感謝 Rasmussen 和 Motzfeldt 在會談中反駁美國主張。

「這不是一場輕鬆的會議。」Frederiksen 周四在臉書貼文中表示，「現在正成立工作小組討論如何加強北極安全。然而，這並未改變根本分歧的事實，因為美國接管格陵蘭的企圖依然存在。」

丹麥首相也提到，目前有多個北約盟國正在格陵蘭及周邊地區參與聯合演習活動。「格陵蘭的防衛和保護是整個北約聯盟的共同關切。」她補充。

格陵蘭人壓倒性反對美國控制

民調顯示，格陵蘭人壓倒性反對美國控制，而絕大多數支持脫離丹麥獨立。

近幾個月來，丹麥承諾增加醫療支出和基礎設施投資，同時透過投資北極防務（包括採購 16 架額外的 F-35 戰鬥機）來化解與川普政府的緊張關係。