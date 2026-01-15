鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-15 19:21

奢侈品零售商薩克斯環球集團 (Saks Global Enterprises) 申請破產保護一事，遭到電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 的強力反對。亞馬遜在周三 (14 日) 提交的法庭文件中，指控這家已申請破產的企業違反了雙方關於在亞馬遜平台上銷售薩克斯產品的協議，並直言其對薩克斯的股權投資如今「推定已無任何價值」。

回顧 2024 年，亞馬遜購入了薩克斯的少數股權，這筆交易是協助薩克斯以 26.5 億美元併購 Neiman Marcus 計畫的一部分。當時亞馬遜投入了 4.75 億美元的優先股股權，並達成協議要求薩克斯在亞馬遜平台開設「亞馬遜薩克斯專區」。做為回報，薩克斯承諾在 8 年內支付至少 9 億美元的款項給亞馬遜。

然而，亞馬遜在文件中控訴，薩克斯始終未能達成預算目標，在不到一年的時間內揮霍了數億美元資金，並積欠零售合作夥伴數億美元的未付帳款。

目前的債權人名單揭示了其財務窘境，包括 Chanel(欠款逾 1.36 億美元)、Gucci 母公司 Kering(5990 萬美元) 及 LVMH(約 2600 萬美元) 等頂級品牌皆在名單之列。

薩克斯目前正尋求一筆高達 17.5 億美元的新資金以維持營運，但亞馬遜提出異議，認為這筆融資會讓薩克斯背負數十億美元的新債務，進而損害亞馬遜及其他無擔保債權人的權益。儘管亞馬遜明確拒絕批准該貸款的核心條款，薩克斯仍推動了由現有貸款方組成的財團融資計畫。

休士頓美國破產法院法官阿爾 Alfredo Perez 已於周三晚間，批准薩克斯啟用所謂的「債務人持有資產融資」。薩克斯首席重組官 Mark Weinsten 警告，若無法獲得這筆資金，公司將面臨清算風險，「陷入絕境」。