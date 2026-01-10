亞馬遜重押實體零售 擬建超大型實體門市 規模超越沃爾瑪
鉅亨網編譯許家華
亞馬遜 (AMZN-US) 計畫在美國芝加哥郊區設立首座大型量販型實體門市，選址伊利諾州奧蘭德公園（Orland Park），規模將超越沃爾瑪超級中心，顯示這家電商巨頭持續測試並擴大其實體零售布局。
根據市府公布的規劃資料，亞馬遜已提出興建一棟單層建築，面積達 22.9 萬平方英尺，將販售包括生鮮食品、家庭必需品及一般商品在內的多元品項。相較之下，沃爾瑪在美國的超級中心平均面積約為 17.9 萬平方英尺。
規劃文件顯示，該設施還將設置「有限度的倉儲空間」，用於支援現場營運，並提供配送司機取貨的作業區域，顯示線上與線下整合仍是核心設計之一。亞馬遜發言人表示，公司一向持續測試各種能讓顧客生活更便利的創新體驗，包括實體門市，並指出該基地是亞馬遜規劃中的全新零售概念之一，預期將讓消費者感到期待。
在多年透過線上通路搶占零售市占後，亞馬遜近年積極尋求提升實體通路能見度。2017 年，亞馬遜以 137 億美元收購高端有機超市 Whole Foods Market，成為公司歷來最大規模的併購案，正式跨足大型實體零售領域。
此後，亞馬遜陸續嘗試多種實體零售模式，包括書店、購物中心快閃攤位、服飾門市、便利商店以及自有超市品牌，但部分業態已被取消，或放緩新據點的拓展速度。此次提出的大型量販型門市計畫，被視為亞馬遜重新評估實體零售策略的重要一步。
奧蘭德公園規劃委員會已於本週二通過亞馬遜的提案，下一步將提交村議會全體表決，相關會議預定於 1 月 19 日舉行。若順利通過，該案將進入後續開發程序。
擬建基地原址為當地餐廳 Petey’s II，該餐廳已於 2024 年 1 月歇業。該地點位於奧蘭德公園兩條主要高速公路交會處，周邊聚集多家全國性連鎖品牌，包括 Target、Costco 與 Trader Joe’s，商業競爭激烈。
不過，部分當地居民對亞馬遜的開發計畫表達疑慮，擔心大型零售設施將加劇周邊交通壅塞問題，相關反對聲音已引發地方社群討論。
延伸閱讀
- 甲骨文與亞馬遜被貼「AI輸家股」標籤 德銀看好情勢有望逆轉
- 中國賣家霸榜亞馬遜！全球賣家數量前20大城市佔15席 深圳賣家數超全美總和
- 增速全球第一！TikTok Shop 2025年GMV逼近1000億美元 超越eBay、劍指亞馬遜
- 亞馬遜加速AI落地！AWS推進自駕貨車、Ring布局商用監控設備
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇