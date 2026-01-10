亞馬遜重押實體零售 擬建超大型實體門市 規模超越沃爾瑪

鉅亨網編譯許家華 2026-01-10 09:42

（圖：REUTERS/TPG）

根據市府公布的規劃資料，亞馬遜已提出興建一棟單層建築，面積達 22.9 萬平方英尺，將販售包括生鮮食品、家庭必需品及一般商品在內的多元品項。相較之下，沃爾瑪在美國的超級中心平均面積約為 17.9 萬平方英尺。

規劃文件顯示，該設施還將設置「有限度的倉儲空間」，用於支援現場營運，並提供配送司機取貨的作業區域，顯示線上與線下整合仍是核心設計之一。亞馬遜發言人表示，公司一向持續測試各種能讓顧客生活更便利的創新體驗，包括實體門市，並指出該基地是亞馬遜規劃中的全新零售概念之一，預期將讓消費者感到期待。

在多年透過線上通路搶占零售市占後，亞馬遜近年積極尋求提升實體通路能見度。2017 年，亞馬遜以 137 億美元收購高端有機超市 Whole Foods Market，成為公司歷來最大規模的併購案，正式跨足大型實體零售領域。

此後，亞馬遜陸續嘗試多種實體零售模式，包括書店、購物中心快閃攤位、服飾門市、便利商店以及自有超市品牌，但部分業態已被取消，或放緩新據點的拓展速度。此次提出的大型量販型門市計畫，被視為亞馬遜重新評估實體零售策略的重要一步。

奧蘭德公園規劃委員會已於本週二通過亞馬遜的提案，下一步將提交村議會全體表決，相關會議預定於 1 月 19 日舉行。若順利通過，該案將進入後續開發程序。

擬建基地原址為當地餐廳 Petey’s II，該餐廳已於 2024 年 1 月歇業。該地點位於奧蘭德公園兩條主要高速公路交會處，周邊聚集多家全國性連鎖品牌，包括 Target、Costco 與 Trader Joe’s，商業競爭激烈。