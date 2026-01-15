〈廣達旺年會〉林百里：廣達克服2025年三大挑戰 未來三年迎AI爆發期
鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 今 (15) 日舉辦旺年會，董事長林百里致詞時指出，2025 年面臨三大挑戰，包括關稅大戰、AI 應用大戰以及 AI 伺服器設計變更，廣達皆順利度過，並直言未來 2 至 3 年不只是 AI 成長期，更是 AI 爆發期。
林百里表示，過去一年充滿挑戰，首先是關稅大戰，迫使供應鏈於美國、墨西哥及泰國等地頻繁轉移調整，最終廣達順利度過；第二是 AI 應用大戰，面對眾多 AI 模型，從中尋求最佳解法；第三則是 AI 伺服器設計變更，從氣冷升級為 AI 水冷超級電腦。
林百里進一步指出，雖然廣達在研發、供應鏈及製造遇到諸多挑戰，但團隊最終順利克服難題，滿足客戶需求並順利出貨，帶動 2025 年營收創高，年成長達 50%。
展望今年，林百里說：「去年完成超級電腦建置，今年就好好用」，指出今年須充分運用超級電腦效能，並結合大型模型，推動應用全面爆發，且認為未來 2 至 3 年將迎來 AI 成長爆發期，而廣達在這波趨勢中，站在非常有優勢的位置，因此具很好的發展機會。
副董事長梁次震則提到，AI 最大的挑戰在於「新陳代謝速度很快」，每半年就更新產品，認為速度是致勝關鍵。他並指出，台積電 (2330-TW) 及輝達 (NVDA-US) 之所以強大，即是因為能快速且出色地完成產品迭代，因此廣達以此為典範，並透過自身努力，也成功跟上產業腳步。
