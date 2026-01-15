〈廣達旺年會〉林百里：廣達克服2025年三大挑戰 未來三年迎AI爆發期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-15 19:15

廣達 (2382-TW) 今 (15) 日舉辦旺年會，董事長林百里致詞時指出，2025 年面臨三大挑戰，包括關稅大戰、AI 應用大戰以及 AI 伺服器設計變更，廣達皆順利度過，並直言未來 2 至 3 年不只是 AI 成長期，更是 AI 爆發期。

廣達董事長林百里(左)、副董是指梁次震(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

林百里表示，過去一年充滿挑戰，首先是關稅大戰，迫使供應鏈於美國、墨西哥及泰國等地頻繁轉移調整，最終廣達順利度過；第二是 AI 應用大戰，面對眾多 AI 模型，從中尋求最佳解法；第三則是 AI 伺服器設計變更，從氣冷升級為 AI 水冷超級電腦。

‌



林百里進一步指出，雖然廣達在研發、供應鏈及製造遇到諸多挑戰，但團隊最終順利克服難題，滿足客戶需求並順利出貨，帶動 2025 年營收創高，年成長達 50%。