鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 16:20

美國政府針對委內瑞拉的軍事行動，或已釋放出美國未來對外動用武力方向的重要訊號。另一方面，美國接連在海外發動軍事行動，也讓其亞太地區的關鍵盟友日本，在立場選擇上面臨進退失據的困境。

川普突襲式用兵成常態？美國對委內瑞拉動武釋放戰略訊號、日本陷外交兩難。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，突襲式軍事行動正逐漸成為美國總統川普第二任期對外用兵的主要模式。

統計顯示，川普重返白宮後不到一年，美軍已對全球七個國家發動軍事行動，涵蓋葉門、敘利亞、伊拉克、伊朗、索馬利亞、奈及利亞以及委內瑞拉。

該報認為，這些行動具有若干共通特徵，包括規模有限、不派遣地面部隊，以及行動節奏快速。

更引發關注的是，川普政府既未為相關軍事行動尋求國會授權，也未對被打擊國家的未來局勢做出任何政治承諾。

川普近日更是也暗示，這類突襲式軍事行動可能成為美國未來海外軍事介入的主要方式。

然而，《WSJ》分析，如果川普持續維持高強度的海外軍事干預，或因未能迅速達成目標而陷入長期衝突，美國國防部的資源與承受能力恐將面臨嚴峻考驗。

此外，單邊突襲行動也可能進一步疏遠不願支持美國片面用兵的盟友，使美國在國際社會中日益陷入孤立。

日本拒評美國行動 引發國內爭議

值得注意的是，在美國對委內瑞拉採取軍事行動後，歐洲多國表達關切與批評。然而，作為美國在亞太地區最重要的盟友之一，日本政府的回應卻顯得格外保留，引發國內輿論不滿。

自本月 3 日以來，日本首相高市早苗始終避免對川普政府的軍事行動做出直接評價，僅表示將「密切關注相關事態發展」。

日本內閣官房長官木原稔也在記者會上多次強調，日本並非「直接當事國」。

有日本網友批評，「不反對就等於默許」，也有人直指政府對美態度「過於軟弱」。

部分日媒更是注意到，高市早苗於 1 月 2 日曾與川普進行電話會談，而美國對委內瑞拉的軍事行動，正是在通話後不到 24 小時內展開。

雙方當時並商定，將協調安排高市於春季訪美。《日本經濟新聞》認為，在這樣的時間節點下，日本政府實際上難以公開發表刺激美國的立場。

日本媒體指出，日本過去經常批評他國「以實力單方面改變現狀」，如今卻對美國動武選擇默不作聲，與其一貫外交論述形成明顯矛盾。

不過，在考量日美同盟關係以及高市與川普之間的私人互動下，公開批評美國顯然並不現實。

分析認為，日本目前只能在國際與國內壓力間採取「既不批評、也不支持」的模糊策略，以避免損害對美關係。

學者警告：美國「西半球優先」衝擊日本安全

另一方面，美國新版國家安全戰略明確提出「西半球優先」，也引發日本學界對區域安全的憂慮。有日本學者指出，美國對東半球的重視程度可能因此下降。

事實上，美國此前為向委內瑞拉施壓，曾將部署於波多黎各的部分直升機與裝備，就是從駐日美軍位於沖繩的基地抽調的。

日本上智大學教授前島和弘指出，這一趨勢直接牽動日本的安全保障。