2026世界品牌500強出爐！78家中國企業上榜創歷史 20家製造商入選 傳統產業轉型見效

鉅亨網編譯陳韋廷

全球品牌評估機構 GYBrand 上周三 (7 日) 發布備受矚目的《2026 年世界品牌 500 強排行榜》，中國企業在這份以品牌價值為核心評估標準的權威榜單中表現亮眼，共 78 家企業成功入選，總品牌價值達到 2.28 兆美元，繼續穩居全球第二，僅次於擁有 180 家企業上榜的美國，充分展現中國品牌在全球市場日益增強的影響力和競爭力。

cover image of news article
2026世界品牌500強出爐！78家中國企業上榜創歷史 20家製造商入選 傳統產業轉型見效（圖：Shutterstock）

全球 500 強品牌總價值突破 14 萬億美元，較去年增長 7.11%，單品牌平均價值達 285.44 億美元。榜單企業分布於全球 33 個國家的 212 座城市，呈現出多元化、全球化的發展特徵。


本次榜單打破了傳統「唯市值、唯營收」的單一評價邏輯，構建了涵蓋財務業績、品牌強度、品牌貢獻、可持續發展四大維度的綜合評估體系。

在中國上榜企業中，華為位列全球第 8 名，成為排名最高的中國品牌。字節跳動緊隨其後，位居全球第 9，中國國家電網、中國工商銀行、騰訊等企業也均進入全球前 20 名，顯示出中國企業在科技、能源、金融等領域的強勁實力。特別值得關注的是，相比去年，今年中國新增 2 家企業上榜，總數達到 78 家，佔總榜單的 15.6%。

從地域分布來看，中國品牌呈現出明顯的集聚效應。北京以 38 家上榜企業的絕對優勢位居中國首位，總價值高達 1.22 兆美元，成為全球世界一流品牌最集中的城市。上海、深圳、廣州、杭州分別以 8 家、7 家、4 家和 3 家企業上榜，共同構成了中國品牌建設的核心陣地。五大城市合計貢獻 60 家上榜企業，占比達 77%，充分顯示出經濟活力區域與產業優勢區域的高度重合。

深圳作為民營經濟重鎮，本次有 7 家企業入選且全為民企，展現了深圳在培育市場化品牌方面的顯著成效。

相比之下，北京則憑藉其獨特的區位優勢，聚集了 47 家上榜中央企業中的 30 家，反映了央企在品牌價值領域的引領作用。隨著「品牌價值納入央企負責人經營業績考核」政策的落地，北京在全球 500 大品牌中的領先地位有望進一步鞏固。

儘管中國在入圍數量上穩居全球第二，但與美國品牌相比仍存在「規模領先、價值不足」的挑戰。

數據顯示，美國 180 個上榜品牌總價值達 6.63 兆美元，單品牌平均價值為 368 億美元，而中國 78 家上榜企業總價值 2.28 兆美元，單品牌平均價值 292 億美元，在品牌價值密度上仍有提升空間。

這一差距在《財富》世界 500 強榜單中同樣有所體現，美國上榜企業平均營收和利潤均高於中國企業。

這種「大而不強」現象正是中國品牌當前轉型升級過程中，必須突破的關鍵瓶頸。業內專家指出，中國品牌需要從「規模擴張」向「價值深耕」轉變，通過技術創新、情感連接、文化賦能與 ESG 實踐等多維度提升品牌內涵價值。在新一輪科技革命和產業變革的背景下，中國品牌需要跳出「內卷式」競爭，聚焦全球價值鏈中高端環節。

傳統製造業的轉型升級成效在本次榜單中得到充分印證，2026 年共有 20 家傳統製造企業入選，相比 2024 年的 18 家持續增長，佔中國上榜企業總數的 25.6%。這一數據顯示，在「高端化、智能化、綠色化」的國家戰略指引下，中國傳統製造業通過數位化轉型，實現了品牌價值的顯著提升。

從行業分布來看，中國上榜企業涵蓋科技、金融、能源、製造業等多個領域，其中銀行業表現尤為突出，工商銀行、建設銀行、農業銀行等大型商業銀行均位列前茅。

在新能源領域，寧德時代的入選彰顯了中國在綠色能源方面的先發優勢。

值得注意的是，本次榜單中出現了多家具有代表性的民營企業，如比亞迪、美的、格力等，這些企業通過持續的技術創新和市場開拓，已經在各自領域建立起強大的品牌影響力。

與此同時，貴州茅台、五糧液等消費品品牌的入選，也反映出中國品牌在消費市場的深厚積澱。

2026 年作為中國「十五五」規劃的開局之年，中國品牌建設迎來新的發展機遇。

隨著《質量強國建設綱要》第二階段 (2026-2035) 品牌發展戰略的實施，中國品牌將在技術創新、質量提升、綠色發展等方面持續發力。專家預測，在數位化、綠色化協同轉型的推動下，未來將有更多中國企業憑藉品牌價值突破躋身全球榜單。

從全球格局來看，品牌價值已經成為衡量國家經濟實力和企業競爭力的重要指標。中國品牌需要在鞏固規模優勢的同時，著力提升價值創造能力，通過打造具有全球影響力的品牌形象，實現在全球價值鏈中的地位躍升，不僅需要企業自身的努力，更需要政策環境、市場環境、創新環境的協同配合。

總的來說，2026 年 GYBrand 世界品牌 500 強榜單的發布，為中國品牌建設提供了重要的參考坐標。78 家企業的上榜，既展現了中國品牌全球化進程的顯著成效，也揭示了未來發展的提升方向。在建設品牌強國的道路上，中國企業需要繼續深化轉型升級，不斷提升品牌核心價值，以期在全球競爭中贏得更加重要的地位。


