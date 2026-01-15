2026世界品牌500強出爐！78家中國企業上榜創歷史 20家製造商入選 傳統產業轉型見效

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-15 17:30

全球品牌評估機構 GYBrand 上周三 (7 日) 發布備受矚目的《2026 年世界品牌 500 強排行榜》，中國企業在這份以品牌價值為核心評估標準的權威榜單中表現亮眼，共 78 家企業成功入選，總品牌價值達到 2.28 兆美元，繼續穩居全球第二，僅次於擁有 180 家企業上榜的美國，充分展現中國品牌在全球市場日益增強的影響力和競爭力。

全球 500 強品牌總價值突破 14 萬億美元，較去年增長 7.11%，單品牌平均價值達 285.44 億美元。榜單企業分布於全球 33 個國家的 212 座城市，呈現出多元化、全球化的發展特徵。

本次榜單打破了傳統「唯市值、唯營收」的單一評價邏輯，構建了涵蓋財務業績、品牌強度、品牌貢獻、可持續發展四大維度的綜合評估體系。

在中國上榜企業中，華為位列全球第 8 名，成為排名最高的中國品牌。字節跳動緊隨其後，位居全球第 9，中國國家電網、中國工商銀行、騰訊等企業也均進入全球前 20 名，顯示出中國企業在科技、能源、金融等領域的強勁實力。特別值得關注的是，相比去年，今年中國新增 2 家企業上榜，總數達到 78 家，佔總榜單的 15.6%。

從地域分布來看，中國品牌呈現出明顯的集聚效應。北京以 38 家上榜企業的絕對優勢位居中國首位，總價值高達 1.22 兆美元，成為全球世界一流品牌最集中的城市。上海、深圳、廣州、杭州分別以 8 家、7 家、4 家和 3 家企業上榜，共同構成了中國品牌建設的核心陣地。五大城市合計貢獻 60 家上榜企業，占比達 77%，充分顯示出經濟活力區域與產業優勢區域的高度重合。

深圳作為民營經濟重鎮，本次有 7 家企業入選且全為民企，展現了深圳在培育市場化品牌方面的顯著成效。

相比之下，北京則憑藉其獨特的區位優勢，聚集了 47 家上榜中央企業中的 30 家，反映了央企在品牌價值領域的引領作用。隨著「品牌價值納入央企負責人經營業績考核」政策的落地，北京在全球 500 大品牌中的領先地位有望進一步鞏固。

儘管中國在入圍數量上穩居全球第二，但與美國品牌相比仍存在「規模領先、價值不足」的挑戰。

數據顯示，美國 180 個上榜品牌總價值達 6.63 兆美元，單品牌平均價值為 368 億美元，而中國 78 家上榜企業總價值 2.28 兆美元，單品牌平均價值 292 億美元，在品牌價值密度上仍有提升空間。

這一差距在《財富》世界 500 強榜單中同樣有所體現，美國上榜企業平均營收和利潤均高於中國企業。

這種「大而不強」現象正是中國品牌當前轉型升級過程中，必須突破的關鍵瓶頸。業內專家指出，中國品牌需要從「規模擴張」向「價值深耕」轉變，通過技術創新、情感連接、文化賦能與 ESG 實踐等多維度提升品牌內涵價值。在新一輪科技革命和產業變革的背景下，中國品牌需要跳出「內卷式」競爭，聚焦全球價值鏈中高端環節。

傳統製造業的轉型升級成效在本次榜單中得到充分印證，2026 年共有 20 家傳統製造企業入選，相比 2024 年的 18 家持續增長，佔中國上榜企業總數的 25.6%。這一數據顯示，在「高端化、智能化、綠色化」的國家戰略指引下，中國傳統製造業通過數位化轉型，實現了品牌價值的顯著提升。

從行業分布來看，中國上榜企業涵蓋科技、金融、能源、製造業等多個領域，其中銀行業表現尤為突出，工商銀行、建設銀行、農業銀行等大型商業銀行均位列前茅。

在新能源領域，寧德時代的入選彰顯了中國在綠色能源方面的先發優勢。

值得注意的是，本次榜單中出現了多家具有代表性的民營企業，如比亞迪、美的、格力等，這些企業通過持續的技術創新和市場開拓，已經在各自領域建立起強大的品牌影響力。

與此同時，貴州茅台、五糧液等消費品品牌的入選，也反映出中國品牌在消費市場的深厚積澱。

2026 年作為中國「十五五」規劃的開局之年，中國品牌建設迎來新的發展機遇。

隨著《質量強國建設綱要》第二階段 (2026-2035) 品牌發展戰略的實施，中國品牌將在技術創新、質量提升、綠色發展等方面持續發力。專家預測，在數位化、綠色化協同轉型的推動下，未來將有更多中國企業憑藉品牌價值突破躋身全球榜單。

從全球格局來看，品牌價值已經成為衡量國家經濟實力和企業競爭力的重要指標。中國品牌需要在鞏固規模優勢的同時，著力提升價值創造能力，通過打造具有全球影響力的品牌形象，實現在全球價值鏈中的地位躍升，不僅需要企業自身的努力，更需要政策環境、市場環境、創新環境的協同配合。