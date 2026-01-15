鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-15 12:50

去年，中國股市與人民幣罕見實現「雙漲」，在港股上市的恒生國企指數全年上漲超 22%，領先全球主要市場；人民幣兌美元匯率去年累計升值超 4%，創五年最大漲幅紀錄。

‌



這種良性循環效應延續至 2026 年，人民幣兌美元匯率在開年第一周持續突破 7 元關鍵關口，境內股市更飆升至四年來新高，市場看漲情緒進一步高漲。

國際機構的樂觀判斷為這輪行情注入動力。法國興業銀行上周將中國股市評級上調至「增持」，高盛則同步將滬深 300 指數今年目標價上調至 5200 點，較當前水位隱含 9% 漲幅，並預期 2026-2027 年中國企業獲利增速將從去年的 4% 躍升至 14%，核心驅動因素包括新貨幣流動性。

從估值比較來看，恒生中國企業指數目前本益比僅 10.7 倍，遠低於標普 500 的 22.3 倍和 MSCI 亞太指數的 15.3 倍，而低估值優勢成為吸引外資的關鍵。

市場交投熱度同步攀升，中國 A 股成交量本周屢創歷史新高，遠超過去五年日均 1.13 兆元的水準。深圳旭日資產管理首席投資長王丹分析，儘管基本面未全面支撐牛市，但利率下行、投資者意願增強及低估值資產長期配置需求，正推動結構性「慢牛」行情延續。

除 AI 外，醫療、電池供應鏈、農業等族群也被機構列為重點關注領域。

)

人民幣的強勢表現同樣亮眼。隨著北京允許匯率突破 7 元關口，市場對人民幣的樂觀預期持續發酵，花旗、法巴銀行資管、美銀等機構均給予積極預測。

花旗預估，未來 6-12 個月人民幣兌美元匯價將升至 6.8，高盛跟美銀分別看升至 6.85 和 6.8，法巴銀行資管更預估今年上看 6.5，凱投宏觀更看好今年底到 6.25。

瑞銀雖認為人民幣兌美元短期無顯著升值，但指出人民幣對主要貿易夥伴貨幣將走強，以反映出口與貿易順差的支撐。

世界銀行近期上調中國經濟成長預期，進一步印證了市場信心。技術突破與因應外部衝擊 (如中美貿易摩擦的能力，讓中國經濟的韌性被重新認知。

歐洲工商管理學院副教授 Ben Charoenwong 指出，若市場共識已轉向 AI，逆向投資可關注仍被低估的房地產及房地產信貸領域，這些族群有望成為下一階段價值修復的重點。