沒有循環融資！瑞銀：中國出現AI泡沫機率不高 兩大業務是穩定印鈔機

鉅亨網編譯陳韋廷

去年 DeepSeek 的崛起讓全球 AI 產業的目光再度聚焦中國，瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋在第 26 屆瑞銀大中華研討會上指出，這一事件大幅提升中國 AI 在全球的關注度，不僅帶動業界熱潮，更吸引眾多海外投資人重新審視中國資產，特別是科技類股。

cover image of news article
沒有循環融資！瑞銀：中國出現AI泡沫機率不高 兩大業務是穩定印鈔機（圖：Shutterstock）

她認為，2026 年中國 AI 發展路徑將與美國明顯分化，這也使外資配置中國資產成為平衡風險的重要選擇。針對市場對 AI 泡沫的擔憂，熊瑋強調，相較美國，中國出現系統性 AI 泡沫的機率小得多。


在 AI 商業化方面，熊瑋指出，中美最直接且確定性高的變現模式是雲服務與廣告。從上市公司財報可見，雲端廠商收入持續攀升，市場對雲收入的預期也不斷上修；廣告領域中，中美領先平台均提及 AI 提升廣告技術與投放效率的作用。

不過，在面向消費者（ToC）的變現進程上，中國進展較慢。美國因成熟訂閱制模式，C 端變現更快，中國則受產品成熟度、推廣程度、競爭格局及用戶付費意願等因素制約，短期內難以追趕。

熊瑋預測，2026 年唯有 AI 產品能提供明確、可重複、可量化的價值，C 端付費才會加速。

模型能力方面，熊瑋判斷，中國模型平均智能水準與美國最先進模型的差距正逐漸縮小，企業更關注模型單位成本與性價比，而非單純追求頂尖性能。美國先進模型成本高，中國模型在可負擔性上具優勢，未來有望有更多中國模型走向海外。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪也說，中美走不同路徑，美國押注通用 AI，中國則側重垂直應用，結合成熟工業體系與豐富場景，更注重算力效率。從投資回報來看，中國 AI 收入貢獻或不及美國，但美國在電力、資料中心等基礎設施存在限制，中國回報率未必居於劣勢。

應用層面，瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰提到，AI 主要用於改造既有業務，如遊戲、廣告。在獨立應用上，海外最火的 AI 程式設計領域變現路徑最清晰。熊瑋認為，符合「語言相關、知識密集、高頻或高價值」特點的場景更具潛力，程式設計、內容生成、招聘及金融專業服務等領域前景可期。

至於 AI 智能體，瑞銀認為其演進需分階段，從單一 App 功能到跨平台協作，面臨技術、用戶接受度、產業協同、商業模式及監管等挑戰，大規模普及仍需要時間。

針對 AI 泡沫，熊瑋分析，中國模型廠商多依賴母公司現金流支持研發，少循環融資，而重量級互聯網大廠資本開支約 4000 億元，僅為美國同行的十分之一，卻能接近頂尖模型能力，策略更務實。中國資料中心利用率自 2024 下半年保持高位穩定，監管控制過度建設，大廠自建也穩步推進，真實需求支撐明顯。

此外，美國面臨 AI 顛覆風險，如 ChatGPT 整合下游平台，恐顛覆行業，而中國上游 AI 聊天機器人分散，無單一流量入口，且下游公司積極擁抱 AI，將功能融入原產品，技術壁壘越深、探索越早，顛覆難度越大，垂直領域產品風險更低。

王宗豪認為，互聯網大廠將成 AI 最大受益者，看好互聯網與硬體公司，其次則青睞券商 (獲利強但估值低) 及太陽能業者 (受益於全球 AI 建設電力紅利）。
 


文章標籤

AI泡沫中美美中變現廣告雲端服務通用AI資料中心循環融資互聯網券商太陽能

