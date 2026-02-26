鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-26 16:10

瑞銀 (UBS) 證券亞洲認為，隨著通膨預期上升轉化為企業獲利改善，中國股市或將再上漲 20%。

這家券商對其產業分析師進行的一項自下而上的調查顯​​示，由於投入成本上升，更多中國企業計畫在今年提價，而產能過剩問題也出現改善跡象。

‌



再通膨環境推動估值修復

瑞銀策略師 James Wang 帶領的團隊指出，再通膨 (Reflation) 環境將驅動股票估值重估及每股盈餘 (EPS) 成長。目前多項指標已顯示正面訊號：中國生產者物價指數 (PPI) 負值正在縮減、企業獲利表現改善，且債券殖利率的攀升也反映出投資人對通膨回升的預期。

儘管 MSCI 中國指數在 2 月下跌約 5%，且今年以來表現遜於全球及亞洲同業，但瑞銀對中長期仍持樂觀態度，預計該指數到 2026 年底可達 100 點。

不過，瑞銀提醒，如果企業因銷售壓力無法成功提價，盈餘預期可能面臨下調，屆時中國股市可能存在 7% 至 10% 的下行風險。

AI 進展與科技類股的結構性機會

在科技領域，瑞銀觀察到中國科技股 (特別是於香港上市的股份) 自去年 10 月的高點以來已修正約 20%。這波跌勢部分源於市場對美國 AI 支出過度擴張的擔憂，以及 Anthropic 等新創公司推出新工具可能顛覆傳統軟體產業的恐懼。

然而，瑞銀分析師 Ambar Warrick 認為，這種擔憂反而創造了買點。報告指出，中國科技巨頭目前的資本支出遠低於美國同行，預計本土超大規模雲端服務商將在接下來的財報季宣布擴大支出計畫。與美國市場目前對增加資本支出的負面反應不同，中國投資者傾向於獎勵致力於資本支出成長的公司。

此外，中國本土 AI 實力正在崛起，如智譜、MiniMax 和 Deepseek 等新創公司近期發布了多款領先的 AI 模型，增強了市場對中國 AI 長期前景的信心。

瑞銀預計，2026 年中國將在基礎模型與創新應用上取得更顯著的進展。

在具體配置上，瑞銀增加了騰訊控股 3 個百分點的權重，並對嗶哩嗶哩 (Bilibili)、看準網 (Kanzhun)、美團、網易 (NetEase) 和好未來 (TAL) 各增加 1 個百分點的配重，同時減持了唯品會、新東方、阿里巴巴與小米等公司。