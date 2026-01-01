鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-15 02:52

根據《商業內幕》報導，矽谷領袖幾個月來一直在辯論 AI 熱潮是否是泡沫。知名創投 a16z 的聯合創始人 Ben Horowitz 說，這場辯論根本搞錯重點。

Horowitz 周二在「The A16z Show」節目中表示，AI 比過去所有科技浪潮都大，包括網路。他說，驚人的高估值不能只看表面，要看實際發生什麼。

「AI 是新的運算平台，這與過去漸進式的軟體轉變完全不同，是我見過最大的科技市場，」Horowitz 說。

重點是需求而非估值

懷疑論者，包括 OpenAI 執行長奧特曼、微軟 (MSFT-US) 共同創辦人比爾蓋茲，以及避險基金億萬富翁達里歐 ( Ray Dalio)，經常以估值快速上升，作為市場可能出現泡沫的指標。

但 Horowitz 說，只看價格忽略了更重要的訊號：需求。

「人們擔心泡沫的原因之一，是估值上升得太快。」他說。「但如果你看實際發生的情況，像是客戶採用率和營收成長率，我們從未見過這麼強勁的需求。」

他說，這種落差解釋了為什麼連老練投資人都覺得 AI 很不尋常。「我們從未見過估值這樣上升，但也從未見過需求這樣成長。」Horowitz 說，形容目前的情況「有點像美麗新世界」。

不會只有少數贏家

Horowitz 不認同 AI 最終只會由少數企業主導、重演網路時代高度集中的局面。相反地，他認為 AI 正創造前所未見的發展空間。

「這是一個非常龐大的設計空間，我們在科技產業從未見過這麼大的設計空間。」Horowitz 說，並預期未來將誕生比以往更多市值達 10 億、甚至 100 億美元以上的公司。

他指出，關鍵在於 AI 產品的建構方式。真正有價值的 AI 應用，往往需要針對特定情境，深度模擬人類行為，並打造高度複雜的應用層，而不是依賴單一、全能的基礎模型包辦所有功能。這也意味著，許多差異化的設計與整合工作，無法被基礎模型直接取代。