鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 00:40

Netflix要出狠招了？傳全現金出價搶華納兄弟探索(圖：REUTERS/TPG)

Netflix 去年 12 月同意收購 WBD 旗下串流平台 HBO Max 與華納兄弟電影製片業務，交易內容包含現金與股票，對華納兄弟探索的出價為每股 27.75 美元，推估股權價值約 720 億美元，整體企業價值約為 827 億美元。彭博本週率先披露，Netflix 正考慮調整出價結構，改為全現金交易。

‌



《CNBC》引述知情人士指出，若 Netflix 改為全現金出價，將可讓 WBD 股東在更短時間內就交易案進行表決。依目前規畫，華納兄弟探索股東預計於今年春季或初夏投票表決；不過，涉及股票的併購案通常需要揭露更多財務與會計資料，導致審批流程拉長、成本提高。

報導指出，若交易改為全現金，股東投票時程有機會提前至 2 月底或 3 月初，將大幅縮短交易不確定期。此一變化，正值派拉蒙 (PSKY-US) 持續升高對華納兄弟探索的收購壓力之際。

派拉蒙日前對華納兄弟探索及執行長札斯拉夫 (David Zaslav) 提起訴訟，要求公司說明為何董事會持續拒絕其每股 30 美元的收購提案，轉而支持 Netflix 的交易方案。派拉蒙主張，其出價在價值上更具吸引力，尤其考量華納兄弟探索旗下電視頻道資產的潛在價值。