Netflix要出狠招了？傳全現金出價搶華納兄弟探索
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》周三 (14 日) 報導，Netflix(NFLX-US)可能調整對華納兄弟探索 (WBD-US) 的收購提案，將原本以現金與股票組合的交易，改為全現金出價。此舉若成真，將有助於加快股東表決進程，並在競逐戰升溫之際，強化 Netflix 在併購談判中的優勢。
Netflix 去年 12 月同意收購 WBD 旗下串流平台 HBO Max 與華納兄弟電影製片業務，交易內容包含現金與股票，對華納兄弟探索的出價為每股 27.75 美元，推估股權價值約 720 億美元，整體企業價值約為 827 億美元。彭博本週率先披露，Netflix 正考慮調整出價結構，改為全現金交易。
《CNBC》引述知情人士指出，若 Netflix 改為全現金出價，將可讓 WBD 股東在更短時間內就交易案進行表決。依目前規畫，華納兄弟探索股東預計於今年春季或初夏投票表決；不過，涉及股票的併購案通常需要揭露更多財務與會計資料，導致審批流程拉長、成本提高。
報導指出，若交易改為全現金，股東投票時程有機會提前至 2 月底或 3 月初，將大幅縮短交易不確定期。此一變化，正值派拉蒙 (PSKY-US) 持續升高對華納兄弟探索的收購壓力之際。
派拉蒙日前對華納兄弟探索及執行長札斯拉夫 (David Zaslav) 提起訴訟，要求公司說明為何董事會持續拒絕其每股 30 美元的收購提案，轉而支持 Netflix 的交易方案。派拉蒙主張，其出價在價值上更具吸引力，尤其考量華納兄弟探索旗下電視頻道資產的潛在價值。
為強化競標力道，派拉蒙也已修正提案內容，進一步鞏固甲骨文 (ORCL-US) 共同創辦人、億萬富豪艾里森 (Larry Ellison) 家族的支持。艾里森為派拉蒙執行長大衛．艾里森 (David Ellison) 的父親，市場解讀此舉有助於提升派拉蒙收購案的資金可信度。
在此背景下，Netflix 是否正式端出全現金出價，將被視為併購戰的關鍵轉折點之一，也可能影響華納兄弟探索股東與董事會的最終抉擇。
