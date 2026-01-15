丹麥：與川普在格陵蘭主權存在根本分歧 但願繼續對話
根據《CNBC》周三 (14 日) 報導，丹麥官員表示，美國總統川普與丹麥在該國擁有格陵蘭主權上存在「根本分歧」，雙方官員在華盛頓會談後未能解決。
丹麥外交部長 Lars Lokke Rasmussen 會談後告訴記者：「如果不尊重丹麥領土完整和格陵蘭人民自決權，我們當然完全無法接受。但我們會繼續對話。」
格陵蘭外交部長 Vivian Matzfeldt 強調，加強與美國合作對他們非常重要。「但這不表示我們要成為美國一部分。」她說。
本次丹麥會談對象是美國副總統范斯 (JD Vance) 和國務卿魯比歐(Marco Rubio)。而川普則持續要求格陵蘭成為美國一部分。
會談開始前，川普在社群媒體上說，格陵蘭若不成為美國一部分，任何結果都「不能接受」。
