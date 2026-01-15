search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

丹麥：與川普在格陵蘭主權存在根本分歧 但願繼續對話

鉅亨網編譯王貞懿

根據《CNBC》周三 (14 日) 報導，丹麥官員表示，美國總統川普與丹麥在該國擁有格陵蘭主權上存在「根本分歧」，雙方官員在華盛頓會談後未能解決。

cover image of news article
丹麥與川普政府在格陵蘭主權存在根本分歧。（圖：Shutterstock）

丹麥外交部長 Lars Lokke Rasmussen 會談後告訴記者：「如果不尊重丹麥領土完整和格陵蘭人民自決權，我們當然完全無法接受。但我們會繼續對話。」


格陵蘭外交部長 Vivian Matzfeldt 強調，加強與美國合作對他們非常重要。「但這不表示我們要成為美國一部分。」她說。

本次丹麥會談對象是美國副總統范斯 (JD Vance) 和國務卿魯比歐(Marco Rubio)。而川普則持續要求格陵蘭成為美國一部分。

會談開始前，川普在社群媒體上說，格陵蘭若不成為美國一部分，任何結果都「不能接受」。


文章標籤

川普格陵蘭丹麥領土主權范斯魯比歐自決權北約

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty