丹麥：與川普在格陵蘭主權存在根本分歧 但願繼續對話

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-15 05:52

根據《CNBC》周三 (14 日) 報導，丹麥官員表示，美國總統川普與丹麥在該國擁有格陵蘭主權上存在「根本分歧」，雙方官員在華盛頓會談後未能解決。

丹麥與川普政府在格陵蘭主權存在根本分歧。（圖：Shutterstock）

丹麥外交部長 Lars Lokke Rasmussen 會談後告訴記者：「如果不尊重丹麥領土完整和格陵蘭人民自決權，我們當然完全無法接受。但我們會繼續對話。」

格陵蘭外交部長 Vivian Matzfeldt 強調，加強與美國合作對他們非常重要。「但這不表示我們要成為美國一部分。」她說。

本次丹麥會談對象是美國副總統范斯 (JD Vance) 和國務卿魯比歐(Marco Rubio)。而川普則持續要求格陵蘭成為美國一部分。