立院在野要推「兒少未來帳戶」 集保董座：「TISA」是現成最好政策工具

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-14 19:52

近期為搶救少子化，在野黨團日前提出「兒少未來帳戶」政策，將由政府提供 12 歲以下孩童帳戶存入 5 萬元，每年再提撥 1 萬元，若年滿 18 歲可領回 33.9 萬元。對此，集保結算所董事長林炳輝今 (14) 日則表示，他樂見透過政策解決少子化危機，也強調目前政府推的「TISA」(台灣個人投資儲蓄帳戶) 已是成熟的工具與管道，加上基金手續費的減免，將協助民眾建立良好的投資渠道。

集保結算所董事長林炳輝(中)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

基金平台基富通今日舉行新春暨平台 10 周年記者會，對近期在野黨 (國民、民眾) 團，宣布將合力推「兒少未來帳戶」，希望藉此投資台灣下一代主人翁，也能夠解決父母親養兒及少子化狀況。

集保結算所暨基富通董事長林炳輝受訪表示，以他站在國民角度上，他是樂觀其成，但若未來政策方向鼓勵長期儲蓄與投資，目前金管會推出的「TISA」本身就是「現成且非常好的管道與工具」，尤其是經基金業者在手續費與經理費讓利下，也協助民眾建立長期且有紀錄的投資習慣。

林炳輝指出，「TISA」投資帳戶納入的基金中，都是經由專家委員會嚴選過，也考量到基金波動度、資產配置與長期穩定性，已具備良好的風險分散效果，也避免投資單一個股或產業風險，相信搭配定期定額機制，也有助於時間分散風險、累積複利，是很好的長線理財方式。

林炳輝表示，「TISA」的另一個優勢是投信業者持續讓利的情況下，也讓投資成本越來越低，例如打到 3-4 折，也讓經理費下調比一般基金更低的經理費率，通常低於 1%，對長期投資人而言，等於每年省下 1.1% 左右的成本，長期累積下來，對整體報酬影響很大。

據集保中心統計，由集保所推動設立台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA 帳戶)，自去 (2025) 年 6 月底正式上線迄今已滿半年，累計參與的投資人數已近 8 萬人以上、帳戶餘額也高達新台幣 90 億元。

林炳輝強調，目前 TISA 成長關鍵仍在於政策是否到位，包括稅負或其他配套設計，以日本 NISA 制度為例，因稅制誘因明確，帳戶已達 2,000 多萬戶，占其人口數為 2 成，若以此為比例數據參考，台灣的潛在帳戶規模可望達 400 萬戶以上。