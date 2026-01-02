鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-02 14:46

集保結算所推動設立「臺灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA 帳戶)」，自 2025 年 6 月底正式上線迄今已滿半年，目前已有 22 家投信公司發行 37 檔 TISA 級別基金；累計參與人數已近 7 萬人、帳戶餘額達 90 億元。

在政策引導與基金業者全力配合下，TISA 為公私協力推動金融政策的重要典範，銷售機構已有 9 家業者開辦 TISA 業務，包括第一銀行、元大銀行、中國信託銀行、基富通證券、好好證券、群益金鼎證券、兆豐證券、鉅亨投顧及中租投顧，預期 115 年將有更多銀行與證券商加入，投資通路將更加多元。

‌



集保結算所董事長林丙輝表示，TISA 以投資人需求為核心，透過專戶控管機制，搭配「千元起投」的低門檻設計，鼓勵定期定額投資低經理費基金，並落實資產分散配置，可有效降低投資時間點與區域過度集中的風險。

林丙輝表示，TISA 級別基金原本即為各家投信公司之優質產品，基金經理費更較一般級別讓利約 0.45% 至 1.1%，長期投資更可顯著放大複利效果。以投資 30 年、淨年化報酬率 6% 試算，讓利 1.1% 對投資人最終總投資報酬可望提升約 25%，長期持有累積效益相當可觀。