立委揭壽險業哥國鉅額曝險 拋「轉大人ETF」、TISA改革一個月內提報告

立法院財政委員會今 (7) 日針對「引導資金投入公共建設」議題展開備質詢。民進黨立委郭國文揭露保險業在南美洲高風險國家的巨額曝險，單一業者哥倫比亞曝險高達 629 億元，並直言現行 TISA(台灣個人投資儲蓄帳戶) 因缺乏稅負誘因，成效慘輸日本 NISA。他具體提出「轉大人 ETF」計畫，呼籲政府透過制度引導，讓資金回流台灣，要求金管會、財政部一個月內提出檢討改善報告。

郭國文指出，壽險業長期以來因國內標的有限，過度投資高利率、高風險的海外債券，形成「高曝險、高避險」的惡性循環。

他指出，從近期總統被川普政府逮捕的委內瑞拉曝險來看，銀行業總曝險 145.07 億元，其中單一業者就占 135.51 億元；至於哥倫比亞曝險，統計至 2025 年 11 月，保險業曝險總額高達 1385.08 億元。

郭國文點名單一保險業者在哥國曝險部位達 629.12 億元，彭金隆證實該業者為南山人壽。郭國文直言，南山人壽一家曝險額，便遠超富邦 (187 億元)、國泰 (184 億元)、中信 (163 億元) 三大金控之總和。

郭國文表示，目前哥倫比亞主權債已被調降至「非投資等級 (垃圾債)」，呼籲金管會應修法要求保險公司比照金控法第 46 條揭露資訊，並在 IFRS 17 與 ICS 的 15 年過渡期中設定 KPI，逐年要求每年減少海外曝險金額，引導資金回流國內公共建設。

針對建立國民長期投資習慣，郭國文比較上路半年的台灣 TISA 與日本 NISA 的成效，他直言，因為沒有稅負優惠，我國大輸日本，規模僅對方的「零頭」。

據統計，日本 NISA 實施半年就有 727 萬戶、規模 1.5 兆元日幣；台灣 TISA 同期僅 7 萬戶、規模 90 億元。

郭國文認為，日本有高額免稅額，台灣應比照「勞退自提 6%」的模式提供稅領扣除。且目前僅限 18 家投信、35 檔基金，未開放台股或 ETF，雖然業者提供手續費與經理費優惠，但誘因太低，仍對投資者吸引力不足。

為了解決少子化並落實全民共享股市果實，郭國文先前拋出「轉大人 ETF」藍圖，針對 1 至 10 歲孩童，家長月提撥 1200 元、政府相對補貼 1200 元。

以台股 18 年平均年化報酬率 10% 估算（定存僅約 1.5%），長期持有至 18 歲成年時，孩童即可擁有一筆約 100 萬元的「第一桶金」，複利效應相當驚人。不過，該帳戶需年滿 18 歲才得以動用，希望推動「以投資代替儲蓄」，並建議結合 TISA 共同發展。