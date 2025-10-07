TISA上路首季逾4萬人開戶 已有18家投信發行30檔TISA級別基金

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-07 13:44

集保結算所推動設立的「臺灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA 帳戶)，自 6 月底上線迄今短短三個多月，已有超過 4 萬人參與，另外，目前已有 18 家投信公司發行 30 檔 TISA 級別基金。

集保結算所總經理陳德鄉表示，TISA 帳戶制度正是公私協力的典範之一，在政策指導與基金業者的全力配合下，目前已有 18 家投信公司發行 30 檔 TISA 級別基金，銷售機構近期更新增第一銀行、元大銀行、中國信託銀行及群益金鼎證券等機構開辦 TISA 業務。

其中，銀行更推出「免信託管理費」等優惠，吸引投資人開戶，加計原於 7 月就開辦 TISA 業務的基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧與好好證券，目前已有 8 家業者參與，預計年底前將有更多銀行及證券商加入 TISA 的行列，讓投資管道越來越多元。

為呼應亞洲資產管理中心「留財、引資」政策目標，TISA 帳戶機制第一階段以「基金先行」，投資人只要透過基金銷售機構完成 TISA 專戶開設，就可以定期定額的方式申購 TISA 基金，輕鬆踏出理財的第一步，也讓專業投資真正走入一般民眾生活，透過定期定額機制，創造長期財富累積效果。