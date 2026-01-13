鉅亨網編譯許家華 2026-01-13 05:51

國際油價週一 (12 日) 走高並收在七週高點，市場憂心受制裁的石油輸出國組織（OPEC）成員國伊朗在加強鎮壓反政府示威之際，其原油出口可能面臨下滑風險，推升價格上漲。不過，另一名同樣受制裁的 OPEC 成員國委內瑞拉，供應可能回升，此預期限制了油價漲幅。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 53 美分或 0.8%，收每桶 63.87 美元，為自 11 月 18 日以來最高收盤價。

美國西德州中質原油（WTI）上漲 38 美分或 0.6%，收每桶 59.50 美元，創下自 12 月 5 日以來新高。

‌



伊朗方面表示，仍與華盛頓保持溝通管道暢通，正值美國總統川普評估如何回應伊朗政府對全國性抗議活動的血腥鎮壓。這波示威被視為自 1979 年伊斯蘭革命以來，對伊朗神權統治最嚴峻的挑戰之一。川普週日表示，美國可能與伊朗官員會面，並已與伊朗反對派接觸，同時警告，若對示威者的致命暴力持續，不排除採取軍事行動。

航運與追蹤機構 Kpler 與 Vortexa 的數據顯示，伊朗目前在海上的原油庫存創下紀錄，相當於約 50 天的產量。由於制裁影響，中國進口量減少，德黑蘭也試圖在美國潛在軍事打擊風險下，保護其石油供應。

另一方面，委內瑞拉在總統尼古拉斯．馬杜洛下台後，預期將很快恢復原油出口。川普上週表示，加拉加斯新政府準備向美國移交多達 5,000 萬桶受制裁的原油。四名熟悉作業的消息人士指出，石油公司正加緊尋找油輪並準備相關作業，以確保原油能安全運輸。大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）在上週五於白宮會議中表示，其首艘油輪預計將於一週內開始裝船。

倫敦證交所集團（LSEG）航運數據週一顯示，兩艘原本前往委內瑞拉、在美國石油禁運期間載運償債原油的中國籍超大型油輪，已掉頭返航，正駛回亞洲。

市場同時關注其他地區的供應中斷風險。在俄羅斯方面，烏克蘭近期攻擊行動鎖定其能源設施，加上美國可能對莫斯科能源產業祭出更嚴厲制裁，均為潛在變數。

亞塞拜然能源部週一表示，該國 2025 年石油出口量降至 2,310 萬噸，低於 2024 年的 2,440 萬噸。俄羅斯與亞塞拜然同為 OPEC + 成員國，該組織涵蓋 OPEC 及其盟國。

挪威政府則表示，將於明年向國會提出一份關於石油與天然氣產業未來的政策文件，內容包括企業取得勘探區塊的相關安排。挪威總理史托爾（Jonas Gahr Stoere）在演說中指出，石油與天然氣產業對挪威至關重要，應持續發展，而非逐步淘汰。

高盛在最新報告中指出，隨著新增供應進入市場並造成供給過剩，今年油價可能呈現緩步下滑走勢，但與俄羅斯、委內瑞拉及伊朗相關的地緣政治風險，仍將持續推升市場波動。