鉅亨網編譯許家華 2026-01-10 06:34

國際油價週五 (9 日) 強勢反彈，市場在評估伊朗與俄羅斯供應風險升高之際，同時關注美國主導的委內瑞拉原油交易進展。由於主要產油國面臨政治動盪與地緣衝突升溫，投資人對供應中斷的憂慮升高，推動油價單日上漲逾 2%。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 1.35 美元，漲幅 2.18%，收在每桶 63.34 美元。

美國西德州中級原油（WTI）上漲 1.36 美元，漲幅 2.35%，收報 59.12 美元。

兩大基準油價週四均勁揚超過 3%，扭轉先前連續兩日下跌走勢，週線表現同步走高，布蘭特本週累計上漲約 4%，WTI 約上漲 3%。

市場焦點之一集中在伊朗局勢。隨著抗議活動在多個城市持續擴大，市場對伊朗原油供應可能受阻的擔憂加劇。分析人士指出，伊朗國內動盪正使原油市場保持高度警戒，任何升級都可能迅速反映在價格之中。

伊朗週四傳出全國性網路中斷，抗議活動遍及首都德黑蘭以及馬什哈德、伊斯法罕等主要城市。示威者不滿經濟困境，局勢發展令市場擔心該國石油生產與出口可能受到干擾。

供應數據方面，石油輸出國組織（OPEC）調查顯示，上月 OPEC 產量降至每日約 2,840 萬桶，較 11 月修正後水準減少約 10 萬桶。其中，伊朗與委內瑞拉的產量降幅最為明顯，進一步放大市場對供應收緊的關注。

另一方面，俄烏戰事升溫亦為油市增添不確定性。俄羅斯軍方表示，已向烏克蘭境內目標發射高超音速「Oreshnik」飛彈，攻擊包括支援軍工體系的能源基礎設施。市場憂心戰事升級恐波及俄羅斯能源出口，進一步衝擊全球供應。

不過，部分機構提醒，全球原油庫存仍在上升，供應過剩仍是限制油價漲勢的主要因素。分析指出，若伊朗局勢未進一步惡化，本波反彈恐難以長期延續。

在拉丁美洲方面，美國白宮計劃與石油公司及大型交易商會談，討論委內瑞拉原油出口安排。美國總統川普要求在拘捕委內瑞拉領導人尼古拉斯・馬杜羅後，全面取得該國油業主導權，美方官員表示，將無限期掌控委內瑞拉原油銷售與相關收入。

目前，雪佛龍 (CVX-US)、Vitol、Trafigura 等能源巨頭正競逐政府授權合約，爭取行銷最多 5,000 萬桶由國營石油公司 PDVSA 因嚴厲制裁而累積的庫存原油。市場人士指出，委內瑞拉庫存原油的銷售方式與交付節奏，將成為未來幾日影響油價的重要變數。