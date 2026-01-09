〈能源盤後〉受供應疑慮推升 原油反彈逾3%登兩週高點

鉅亨網編譯許家華 2026-01-09 06:33

國際油價週四 (8 日) 大幅反彈，在連續兩個交易日下跌後收盤上漲逾 3%，並觸及兩週高點。市場一方面評估委內瑞拉局勢的最新發展，另一方面也憂心來自俄羅斯、伊拉克與伊朗的原油供應風險升高。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 2.03 美元，漲幅 3.4%，收在每桶 61.99 美元。

美國西德州中級原油（WTI）上漲 1.77 美元，漲幅 3.2%，收在每桶 57.76 美元，為布蘭特自 12 月 24 日以來最高收盤價。

消息人士指出，在華府宣布一項規模 20 億美元的石油協議並向委內瑞拉供應美國商品後，外國駐委內瑞拉使館已開始安排下週的訪問行程，預計將包括美國與歐洲石油公司的代表。美國本週三在大西洋扣押兩艘與委內瑞拉相關的油輪，其中一艘懸掛俄羅斯國旗，這是美國總統川普強力主導美洲能源流向、並試圖迫使委內瑞拉社會主義政府轉向結盟的一環。

在美軍於上週六突襲加拉加斯、拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國進一步升高對往返該國、且受到制裁船隻的封鎖行動。委內瑞拉為石油輸出國組織（OPEC）成員國之一。能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 分析指出，油市正在回穩，「原油指標價格已回到上週五、即美國移除馬杜洛前的水準」，並認為此一重大政治事件對能源市場的即時影響有限，因為大量委內瑞拉原油真正進入美國墨西哥灣地區，可能仍需數年時間。

美國參議院週四表決通過程序性動議，推動一項決議，限制川普在未經國會授權下對委內瑞拉採取進一步軍事行動，但川普同時表示，美國對該國的監管可能持續多年。美國能源部長萊特表示，美國與中國在委內瑞拉仍有空間分工以維持商業活動，但華府不會允許北京對該國取得主導性控制。

萊特在接受福斯商業新聞專訪時指出，預期雪佛龍將迅速擴大在委內瑞拉的業務，其他美國大型石油公司如康菲石油與埃克森美孚，也有意扮演建設性角色。此外，川普政府已邀請大宗商品交易商 Vitol 與 Trafigura 的負責人於週五赴白宮會談，討論委內瑞拉原油的行銷安排。印度信實工業表示，若允許向非美國買家出售，將考慮購買委內瑞拉原油；該國目前約占全球原油供應量的 1%。

供應風險亦來自其他主要產油國。一艘前往俄羅斯的油輪在黑海遭無人機攻擊，被迫請求土耳其海岸防衛隊協助並改道航行。烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔與華府之間的雙邊安全保證文本已「基本準備就緒」，可望與川普完成定案。美國共和黨參議員葛蘭姆則指出，川普將允許一項針對與俄羅斯往來國家的跨黨派制裁法案在國會推進；俄羅斯是僅次於美國的全球第二大產油國。

伊拉克內閣已批准將西庫爾納 2 號油田的營運國有化，該油田為全球最大油田之一，此舉旨在避免美國對俄羅斯股東盧克石油制裁所引發的潛在中斷。伊朗方面，總統裴澤希齊安警告國內供應商不得囤貨或哄抬價格，正值政府推動高風險補貼改革、全國多地爆發經濟抗議之際。