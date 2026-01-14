〈焦點股〉費半指數創高！00830大漲1.7%續登頂 股東突破10萬人
鉅亨網記者陳于晴 台北
美股四大指數周二漲跌互見，那斯達克指數、道瓊指數、標普 500 指數收跌，唯有費城半導體指數再創收盤新高，以 7747.99 點作收，連帶讓追蹤該指數的 ETF 國泰費城半導體 (00830-TW) 股價走高，今 (14) 日續漲 1.68%，最高來到 63.6 元，續寫掛牌以來新高。不少投資人看準 AI 帶動半導體趨勢，已搶先上車，上周 00830 投資人數突破十萬人，單周人數成長居海外股票 ETF 之冠、整體台灣 ETF 第二名。
美國半導體產業協會 (SIA) 統計，2025 年 11 月全球半導體銷售額 753 億美元，較前年同期增加 29.8%，創下歷史新高，並樂觀看待今年全球半導體市場，全年銷售額有望逼近 1 兆美元大關。國泰投信建議，投資人若想追逐半導體成長趨勢，可把握近日即將除息的國泰 00830，本次除息前的最後買進日為 1/19，卡位半導體商機。
國泰費城半導體 ETF 基金經理人李翰林表示，隨企業對於 AI 的重視程度日漸升高，未來將持續加碼更多資源投入，引導資金持續流入 AI 相關產業，基礎建設必定先行，其中半導體產業是最大受惠族群，記憶體亦已成為稀缺戰略資源。00830 鎖定美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，輝達、博通、台積電 ADR、美光、超微、艾司摩爾、應用材料等都是成分股，涵蓋 GPU 和 ASIC 兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。
李翰林提到，萬眾矚目的美國消費電子展 (CES) 日前完美落幕，回顧精彩片段，被譽為 AI 教父的輝達執行長黃仁勳，發表 Vera Rubin 平台的 6 款新晶片協同設計，奠定其在新一波工業革命的 AI 工廠霸主地位，並重申「實體 AI」時代即將來臨，機器人與自駕車發展可期，他也強調，全球打造 L4 自駕技術與 Robotaxi 的軟硬體業者，都用到輝達的技術；超微則正面迎戰輝達，秀出 AI 伺服器機櫃、與廠商合作開發的人形機器人，主要用在汽車、工業設備和實體 AI 等邊緣應用，讓各種裝置能在本地端直接運行 AI。
李翰林強調，2026 年 AI 及半導體趨勢主導市場走向，00830 為全台唯一一檔追蹤美國費城半導體指數的 ETF，基金持股涵跨 GPU、ASIC、記憶體 3 大陣營，其中輝達、AMD、博通、美光四大龍頭權重超過 3 成以上。證交所資料指出，2025 全年度 00830 定期定額人數狂增 44%，國泰投信表示，在市場創高之際，更應採取定期定額策略，避免追高殺低，累積長期投資成果。
