鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 15:49

近期主動式 ETF 由海外型擔綱領漲要角，5 檔主動式海外型 ETF 今 (13) 日全數漲贏大盤。拉長時間來看，主動統一全球創新 (00988A-TW) 一周、一個月、今年來績效奪下冠軍。分析師觀察其持股表示，統一 00988A 的持股結構並非單純追逐大型科技股，從記憶體到電力，可以看出 00988A 精準布局了支持 AI 運行的算力核心和戰略硬體，成了 00988A 能穩居績效王的主因。

海外主動式ETF領漲！統一00988A今年來績效霸榜 持股結構揭贏家密碼。(圖：shutterstock)

攤開 5 檔主動式海外型 ETF 近期績效來看，統一 00988A 是近一周唯一漲超過 3%，其餘四檔也都跑贏代表美股大盤的 S&P500 指數、其不到 1% 的漲幅。比較近一個月表現，00988A 上漲超過 6% 居冠；而今年以來，統一 00988A 勁揚 7%，主動台新龍頭成長 (00986A-TW)、主動摩根美國科技 (00989A-TW)、主動中信 ARK 創新 (00983A-TW)、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 則漲 3~4% 不等，S&P500 指數漲幅不到 2%。

‌



統一 00988A 之所以能在每個時間段都繳出好績效，選股是關鍵。分析師表示，目前的全球正處於 「AI 算力升級」、「記憶體掀超級循環」、「核能與電力復興」以及「全球地緣防衛」的四大核心趨勢。AI 基礎設施正值關鍵轉型期，從單點算力到高速互聯，光通訊重量龍頭股 Lumentum 就是 00988A 第三大持股，權重達 5.96%。

分析師進一步指出，在 2026 年的投資環境中，記憶體不再只是週期性零組件，而是與算力平起平坐的「戰略資源」。00988A 最令人驚豔的布局是，當市場還在關注輝達的 GPU 時，00988A 已經將美光買成第一大持股，而且也有 SanDisk，重倉布局兩大最夯的記憶體股合計約 11%。

電力部分，分析師表示，AI 算力的終極防線是電力，核能 (鈾礦) 與電力設備是剛性需求，00988A 也大舉布局西門子能源、Cameco 等能源股。由上述三大領域的布局，可以看出 00988A 是高含金量的 AI 全配組合。

值得一提的是，除了 AI 相關科技，分析師表示，00988A 持有德國萊茵金屬 (3.71%) 與美國國防公司 Kratos (3.00%)，利用國防基建作為防守配置，有助平衡半導體產業的高波動。整體來說，00988A 的配置展現了極強的主動管理的色彩與優勢。