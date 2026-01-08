鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-08 12:14

台股主被動 ETF 今 (8) 日普遍回檔，市場焦點轉向海外股票型 ETF，當中漲勢最為強勁就屬富邦越南 ETF (00885-TW)，盤中股價飆漲近 4%，最高觸及 19.31 元，午盤前成交量已超過 1.4 萬張，交投相當熱絡，也反映市場對越南中長期經濟與資本市場前景的正面期待。

富邦越南 ETF 經理人陳仲愷表示，越南股市 2026 年開年以來漲勢明確，指數不僅延續短期上升趨勢，更首度站上 1800 點整數關卡，顯示多頭結構持續鞏固。2025 年越南經濟與企業獲利表現穩健，為今年股市奠定良好基礎，隨著改革政策紅利逐步發酵，有助支撐股市中長期表現。

在政策面方面，越南央行預期 2026 年貨幣政策將回歸「利率穩定」主軸，有利金融環境維持寬鬆。雖然越南政府於 2025 年底調整消費者物價指數 (CPI) 權重，提高食品與住宅相關支出比重，使未來通膨對房租、水電及季節性食品價格的敏感度上升，但法人普遍認為，越南具備穩定的食品供給能力與政策調控彈性，整體通膨仍可望維持在可控區間。

回顧 2025 年，越南全年 CPI 年增率符合官方設定目標，亦為 2026 年初延續相對寬鬆的貨幣政策保留空間。近期越南央行透過公開市場操作調節年底資金流動性，銀行隔拆利率回落至相對低檔，顯示市場資金面仍屬健康。整體而言，在資金面穩定、政策環境友善與基本面支撐下，對越南股市後市看法維持中性偏多。

富邦富時越南 ETF 為台灣首檔越股主題 ETF ，於 2021 年 4 月 19 日正式掛牌上市，主要投資越南市場中流動性佳、市值居前的大型股，截至 2025/12/31，基金規模 146.52 億元，目前擁有約 6 萬名投資人。

富時羅素 (FTSE Russell) 已於 2025 年底將越南列入「次級新興市場」觀察名單，預計於 2026 年 3 月進行定期審查，並有望在 9 月正式生效。外資為了應對即將到來的指數權重調整，已開始提前流入越南市場。在市場信心提升下，未來可望吸引更多長期機構投資者。