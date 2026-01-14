〈焦點股〉市場押注高市交易助漲日股 00955續創掛牌新高規模衝破50億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-14 11:13

受日本首相高市早苗擬解散國會的消息影響，市場提前押注「高市交易」，今 (14) 日日元兌美元向 160 元大關靠攏，日本股市續創新高，市場預期日本將重啟超寬鬆財政與貨幣政策，帶動今天日股 ETF 表現，其中，中信日本商社 (00955-TW) 量價齊揚，盤中市價來到 14.19 元再創掛牌新高。而投資人看好商社股後市瘋狂湧入，推升 00955 規模突破 50 億元、受益人數衝破 3 萬大關，成為台股掛牌日股 ETF 多頭指標。

市場押注高市交易助漲日股 00955續創掛牌新高規模衝破50億。(圖：shutterstock)

據傳，日本執政聯盟內部證實，高市早苗正考慮提前解散眾議院進行大選，市場解讀此舉是為了鞏固政權，以推行更激進的經濟刺激方案。受政策寬鬆預期影響，日圓兌美元今日早盤一度貶至 159.42，創下逾半年來新低，距離去年 7 月觸及的 161.759 僅一步之遙。

‌



日圓急貶，也成為日本出口導向企業利多，其中掌握能源、原物料與全球貿易命脈的五大商社受惠最深。00955 今日展現強勁吸金力，股價與成交量同步放大，開盤 2 小時成交量已逾 8000 張，股價創掛牌新高；另外聚焦半導體產業的台新日本半導體 (00951-TW)、中信日本半導體 (00954-TW) 等，漲幅達 3%，同步刷新歷史新高，顯示台股資金對於日本半導體題材的熱度不減。

00955 經理人辛忠駿分析，目前市場正提前交易高市解散國會的劇本，由於高市內閣傾向積極財政與貨幣寬鬆，有利於股市上攻。另外，受惠原物料行情回穩，國際油價與金屬價格反彈，也挹注商社能源礦產部門獲利。而在日本政府力推「半導體立國」戰略下，若國會改選，相關補貼政策可望延續，且高市政府的擴張性財政政策將得以進一步落實，這也讓商社與半導體供應鏈成為這波選舉行情中的雙箭頭。

此外，籌碼面的穩定也是一大亮點。辛忠駿提到，波克夏海瑟威對日本商社的長期持有策略，並未因巴菲特退休而改變，甚至傳出可能增持的消息；加上外資高度認同日企的治理改革，為股價提供堅實支撐。他強調，日經指數續創新高，象徵日本經濟徹底走出「失落的三十年」，在股匯雙利與通膨經濟的環境下，擁有護城河的商社股將是外資首選。

根據中國信託投信官網顯示，00955 規模已經突破 50 億元，受益人數站上 3 萬人大關，成為台股中最受投資人青睞的日股 ETF，也顯示在日股創高過程中，台灣投資人傾向透過 ETF 佈局具備護城河的龍頭企業。中國信託投信建議，在日元趨貶與政策作多的環境下，聚焦大型商社與半導體的日股 ETF，將是掌握這波「高市交易」行情的最佳工具。