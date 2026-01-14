鉅亨網記者張韶雯 台北
在台積電 (2330-TW) 等權值股強力帶動下，大盤開高走高，直逼三萬一千點整數大關 。儘管指數續揚，盤面高檔震盪同步加劇，市場資金呈現集中於權值股的「拉積盤」格局，類股輪動加快，在避險需求與防禦型配置轉強下，帶動 FT 臺灣永續高息 (00961-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW) 及元大高股息 (0056-TW) 等高股息 ETF 股價同步創下新高 。
券商主管分析指出，近期市場正同時消化台美關稅談判進展、台積電法說會前的布局與避險需求，以及外資期貨空單變化等多空訊息 。在這種「指數上漲、個股漲跌不一」的體感落差下，資金在追逐成長題材之餘，也明顯提高對防禦型資產的比重 。
法人提醒，高股息 ETF 投資仍應回歸「含息總報酬」檢視，避免僅追求配息率而忽略本金波動風險，若成分股獲利動能不足，息收恐難以抵銷資本損失 。
觀察近期績效表現，不同 ETF 在選股邏輯與產業配置下的分化日益明顯 。以近一個月含息總報酬率來看，復華台灣科技優息 (00929-TW) 以 10.033% 居冠，00961 則以 8.781% 隨其後，富邦特選高股息 30 (00900-TW) 的 8.146% 與 00939-TW 的 7.68% 亦名列前段 。其中 00961 淨值重回 10 元發行價之上，主要受惠於半導體與封裝族群轉強，顯示部分高股息產品納入獲利品質與 ROE 成長指標後，確實提升了在輪動行情中的跟漲能力 。
在成分股貢獻方面，群創 (3481-TW) 憑藉 FOPLP 先進封裝布局，訂單能見度已延伸至 2026 年底；聯電 (2303-TW) 則受惠成熟製程需求回溫與成本優化，獲利預期趨穩；力成 (6239-TW) 在 AI 記憶體封測漲價效應帶動下，12 月營收表現出色 。這些具備成長動能的個股，成為支撐高股息 ETF 績效表現的重要支柱 。
展望後市，法人認為 AI 伺服器、先進製程與供應鏈擴產仍是支撐台灣股市的主軸 。但在指數位處高檔且波動放大的情境下，類股輪動將更加頻繁，投資策略上建議採核心配置搭配衛星部位 。評估高股息產品時，應優先考慮含息總報酬與選股邏輯，以降低「左手配右手」的風險，在參與台股三萬點行情之餘，維持資產配置的穩健性 。
近期高股息含息報酬績效表:
|
代號
|
股票名稱
|
收盤價
|
一個月總報酬率 (%)
|
三個月總報酬率 (%)
|
半年報酬率 (%)
|
00929
|
復華台灣科技優息
|
19.42
|
10.033
|
8.569
|
14.256
|
00961
|
FT 臺灣永續高息
|
10.16
|
8.781
|
8.668
|
12.36
|
00900
|
富邦特選高股息 30
|
14.54
|
8.146
|
10.252
|
15.867
|
00939
|
統一台灣高息動能
|
15.43
|
7.68
|
11.488
|
15.309
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
23.25
|
7.487
|
12.141
|
13.706
|
00944
|
野村趨勢動能高息
|
15.26
|
5.345
|
9.622
|
10.877
|
00878
|
國泰永續高股息
|
22.36
|
5.224
|
7.509
|
10.466
|
00932
|
兆豐永續高息等權
|
14.95
|
5.208
|
5.582
|
9.739
|
00730
|
富邦臺灣優質高息
|
24.32
|
5.054
|
4.85
|
10.883
|
00940
|
元大台灣價值高息
|
9.61
|
4.616
|
4.1
|
9.541
|
00915
|
凱基優選高股息 30
|
23.21
|
4.223
|
5.153
|
6.181
|
0056
|
元大高股息
|
37.96
|
4.114
|
6.18
|
13.674
|
00943
|
兆豐電子高息等權
|
14.97
|
3.718
|
4.49
|
11.92
|
00731
|
復華富時高息低波
|
70.05
|
3.471
|
4.193
|
5.674
|
00918
|
大華優利高填息 30
|
23.07
|
3.416
|
6.73
|
12.454
|
00713
|
元大台灣高息低波
|
51.45
|
2.747
|
2.144
|
3.806
資料來源: CMoney 資料日期: 截至 2026.1.14
註: 總報酬率為市價還原報酬率
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
