鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-14 18:48

在台積電 (2330-TW) 等權值股強力帶動下，大盤開高走高，直逼三萬一千點整數大關 。儘管指數續揚，盤面高檔震盪同步加劇，市場資金呈現集中於權值股的「拉積盤」格局，類股輪動加快，在避險需求與防禦型配置轉強下，帶動 FT 臺灣永續高息 (00961-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW) 及元大高股息 (0056-TW) 等高股息 ETF 股價同步創下新高 。

台股3萬1關前 權值股與高息ETF連袂衝鋒 這3檔ETF創新高。（圖: shutterstock)

券商主管分析指出，近期市場正同時消化台美關稅談判進展、台積電法說會前的布局與避險需求，以及外資期貨空單變化等多空訊息 。在這種「指數上漲、個股漲跌不一」的體感落差下，資金在追逐成長題材之餘，也明顯提高對防禦型資產的比重 。

法人提醒，高股息 ETF 投資仍應回歸「含息總報酬」檢視，避免僅追求配息率而忽略本金波動風險，若成分股獲利動能不足，息收恐難以抵銷資本損失 。

觀察近期績效表現，不同 ETF 在選股邏輯與產業配置下的分化日益明顯 。以近一個月含息總報酬率來看，復華台灣科技優息 (00929-TW) 以 10.033% 居冠，00961 則以 8.781% 隨其後，富邦特選高股息 30 (00900-TW) 的 8.146% 與 00939-TW 的 7.68% 亦名列前段 。其中 00961 淨值重回 10 元發行價之上，主要受惠於半導體與封裝族群轉強，顯示部分高股息產品納入獲利品質與 ROE 成長指標後，確實提升了在輪動行情中的跟漲能力 。

在成分股貢獻方面，群創 (3481-TW) 憑藉 FOPLP 先進封裝布局，訂單能見度已延伸至 2026 年底；聯電 (2303-TW) 則受惠成熟製程需求回溫與成本優化，獲利預期趨穩；力成 (6239-TW) 在 AI 記憶體封測漲價效應帶動下，12 月營收表現出色 。這些具備成長動能的個股，成為支撐高股息 ETF 績效表現的重要支柱 。

展望後市，法人認為 AI 伺服器、先進製程與供應鏈擴產仍是支撐台灣股市的主軸 。但在指數位處高檔且波動放大的情境下，類股輪動將更加頻繁，投資策略上建議採核心配置搭配衛星部位 。評估高股息產品時，應優先考慮含息總報酬與選股邏輯，以降低「左手配右手」的風險，在參與台股三萬點行情之餘，維持資產配置的穩健性 。

近期高股息含息報酬績效表:

代號 股票名稱 收盤價 一個月總報酬率 (%) 三個月總報酬率 (%) 半年報酬率 (%) 00929 復華台灣科技優息 19.42 10.033 8.569 14.256 00961 FT 臺灣永續高息 10.16 8.781 8.668 12.36 00900 富邦特選高股息 30 14.54 8.146 10.252 15.867 00939 統一台灣高息動能 15.43 7.68 11.488 15.309 00919 群益台灣精選高息 23.25 7.487 12.141 13.706 00944 野村趨勢動能高息 15.26 5.345 9.622 10.877 00878 國泰永續高股息 22.36 5.224 7.509 10.466 00932 兆豐永續高息等權 14.95 5.208 5.582 9.739 00730 富邦臺灣優質高息 24.32 5.054 4.85 10.883 00940 元大台灣價值高息 9.61 4.616 4.1 9.541 00915 凱基優選高股息 30 23.21 4.223 5.153 6.181 0056 元大高股息 37.96 4.114 6.18 13.674 00943 兆豐電子高息等權 14.97 3.718 4.49 11.92 00731 復華富時高息低波 70.05 3.471 4.193 5.674 00918 大華優利高填息 30 23.07 3.416 6.73 12.454 00713 元大台灣高息低波 51.45 2.747 2.144 3.806

資料來源: CMoney 資料日期: 截至 2026.1.14

註: 總報酬率為市價還原報酬率