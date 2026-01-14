鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-14 17:20

人工智慧 (AI) 伺服器大廠美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 股價周二 (13 日) 重挫 5.5%，高盛給美超微股票「賣出」評級，並將目標價從 34 美元調降至 26 美元，理由是 AI 伺服器毛利率僅個位數，壓制今年整體毛利率表現。

美超微大跌逾5% 高盛喊賣：AI伺服器毛利率壓制整體獲利 (圖:Shutterstock)

高盛周二表示，儘管美超微已成為新興雲端服務提供商的 AI 伺服器主要供應商，但仍需找到擴大利潤率的途徑。

‌



高盛預估美超微 2026 年的毛利率將為 7.5%，較 2022 年超過 15% 的水準腰斬，原因是 AI 伺服器毛利率僅為個位數。

美超微正面臨來自競爭對手、供應商壓力、客戶過度集中以及 AI 伺服器標準化設計所帶來的利潤壓力。整體而言，高盛認為美超微股票已陷入困境，2026 年難以恢復動能。

美超微周二終場重挫 5.8% 至每股 28.36 美元，為標普 500 成分股中表現第二差的股票。該股 2025 全年下跌 4%。

目前美超微仍具備不少利多因素：該公司在 AI 伺服器領域具有領先地位，尤其是在所謂的新興雲端 (neocloud) 市場。

高盛認為，美超微接下來到 2028 年前的營收預期表現突出，某種程度上等於是為美超微的財測背書——根據美超微的預測，2026 會計年度營收將成長 64%。

既然如此，為何高盛仍建議賣出？

高盛指出，即使美超微是 AI 伺服器市場的領導者，對整體盈利卻非萬靈丹。

原因在於，AI 伺服器毛利率只有個位數，約為傳統伺服器的一半。高盛指出，根據共識預測，美超微 2026 年整體毛利率將僅為 7.5%，較 2022 年的逾 15% 大幅下降，要重回兩位數毛利率將是一條艱辛之路。

高盛分析師 Katherine Murphy 說：「供應商間的競爭、供應商壓力、客戶集中度以及 AI 伺服器標準化，將持續壓低毛利率。」

美超微該公司正試圖透過 Data Center Building Blocks 軟體平台，擴大在企業與政府客戶的市場規模，但這需要長年建立的強大基礎。戴爾具備這項優勢，美超微則尚未建立。

此外，美超微也被夾在少數大客戶、以及部分能提高成本的主要供應商之間。記憶體成本高漲對美超微來說，挑戰特別大。Murphy 說：「美超微被夾在議價能力強大的供應商與客戶之間，基本上是被迫接受價格。」

美超微股價在 2024 年 3 月登上收盤歷史巔峰 118.81 美元，至今已一路下跌超過 75%。目前券商對前景意見分歧：至少三家機構給的是等同於「賣出」的評級，但有九家機構給予「買入」評級，目標價差異也很大，從 Susquehanna 的 15 美元到 Northland Securities 的 63 美元不等。