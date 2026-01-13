鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-13 18:35

針對輝達 (NVDA-US) 下一代 VR200 伺服器傳出將由三大 ODM 廠獨攬 L10 訂單，技嘉 (2376-TW) 董事長葉培城今 (13) 日在 40 週年科技忘年會間表示，輝達策略是將四大雲端服務供應商（CSP）交由主要 ODM 廠，但其餘 Tier 2、Tier 3 及企業端市場仍是技嘉主場。此外，他也對 2026 年營運展望釋出樂觀看法，預期成長將相當亮眼。

葉培城進一步分析，輝達不可能將所有訂單全數交給三大 ODM 廠，這不符合輝達的文化與長遠發展利益。他強調，除了四大 CSP 之外，還有龐大的二線（Tier 2）、三線（Tier 3）CSP 以及企業端（Enterprise）市場需求。

葉培城指出，這些客戶的訂單規模可能僅有三、五櫃或十櫃，對於追求大量生產的三大 ODM 廠而言並不具吸引力，也無法提供相應的技術支援，這正是技嘉深耕已久的優勢戰場。

展望 2026 年營運，葉培城展現高度信心，直言今年成長表現將會「很亮眼」，在 AI 伺服器需求方面，葉培城對 2026 年營運充滿信心，表示相較於前一年，今年成長動能依然強勁，雖然基期已高，要再翻倍成長有難度，但增幅仍相當不錯。

葉培城特別看好企業端市場的發展，認為隨著 AI 應用日益成熟，越來越多公司開始導入，對技術支援與硬體整合的需求也隨之增強，這將是技嘉未來的重要成長引擎。

針對記憶體缺貨與漲價議題，葉培城坦言這既是危機也是轉機。他指出，伺服器記憶體主要由原廠配貨，技嘉與三星、SK 海力士、美光等三大原廠長期關係良好，供貨相對穩定。

不過葉培城提到，板卡業務因需自行採購模組或經銷商備貨，受價格波動影響較大。他示警若記憶體價格漲勢過猛，恐導致終端消費者不買單，進而影響下半年需求，這將是今年需密切觀察的變數。

至於近期備受關注的中國 H200 晶片解禁傳聞，葉培城持樂觀態度。他認為 H200 若能順利進入中國市場，對當地積壓已久的需求將有極大助益。過去中國伺服器市場因禁令導致量能萎縮，若禁令解除，技嘉在中國市場的份額有望進一步提升。