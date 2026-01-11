鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-11 10:27

2026 年消費性電子展（CES）登場，AI 與邊緣運算成為全球科技巨頭與台系 PC 品牌廠的競逐核心。根據 Counterpoint Research 最新報告，半導體產業已從 AI 炒作期邁入執行期，重點轉向即時推論（Inference）與能源效率。

Counterpoint Research 指出，隨著 AI 訓練趨於成熟，NVIDIA、AMD 與 Intel 正全力優化網路頻寬與能效，以解決大規模推論瓶頸。NVIDIA 推出 Vera Rubin 平台，強調系統級整合與液冷設計；AMD 則以 MI450 機櫃級平台與 Ryzen AI Max/Halo 晶片，擴大資料中心與開發者市場版圖；Intel 與 Qualcomm 分別以 Core Ultra Series 3 及 Snapdragon X2 Plus，強攻 AI PC 市場滲透率。

華碩在 CES 2026 展現強大企圖心，不僅將 AI PC 產品線擴及 Workspace、Creator 與 Everyday AI 三大領域，更由旗下電競品牌 ROG 推出首款 AR 眼鏡「ROG XREAL R1」。該眼鏡搭載 240Hz micro-OLED 面板，可投射相當於 171 吋的虛擬螢幕，並整合 ROG Control Dock 兼容多平台，宣示將電競戰場延伸至沉浸式體驗。

在筆電方面，ROG Zephyrus G14/G16 與 Zephyrus Duo 全面導入 Intel 與 AMD 最新處理器，NPU 算力達 50 TOPS，雙 16 吋螢幕的 Duo 機型更主打多工與遊戲結合的差異化體驗。

微星今年策略明顯調整，除固守電競優勢外，更強打「高質感商務」市場。全新 Prestige 系列採用全鋁合金圓潤機身，搭載 Intel Core Ultra 系列 3 處理器，強調 30 小時長續航力與輕薄設計。

同時，電競掌機 Claw 8 AI + 推出「冰河藍」限定色，試圖以設計感吸引更多分眾客群。獲 CES 創新獎的 Stealth 16 AI + 電競筆電，則展現其在效能與便攜性上的平衡實力。

技嘉以「AI Forward」為主題，展現其在伺服器與 AI 基礎設施的深厚實力。針對企業級市場，推出一站式 GIGAPOD AI 資料中心解決方案，整合液冷伺服器與管理平台，加速 AI 基礎設施部署。

在個人端，技嘉推出 AI TOP 超級電腦系列，讓企業與個人能在本地端安全執行生成式 AI 任務與 RAG 模型微調，滿足對資料隱私的高規格需求。此外，與 NVIDIA 合作的桌上型 AI 超級電腦 W775-V10，則將資料中心級開發能力下放至桌面端。

宏碁採取穩健策略，全系列新品聚焦符合 Copilot+ PC 定義。輕薄主力 Swift 16 AI 與 Swift Edge 系列皆搭載高效能處理器並控制重量在 1 公斤以下；主流款 Swift Go 與 Aspire AI 全面導入 OLED 面板；電競系列 Predator 與 Nitro 則結合 Intel Core Ultra 與 NVIDIA RTX 50 系列顯卡，並透過 Predator 5G CPE 等網通新品，強化連線體驗。