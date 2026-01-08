鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-08 13:03

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 於 2026 年消費性電子展（CES）大秀技術肌肉，鎖定高效能運算與 AI 商機推出多款重磅新品。會中正式發表搭載獨家散熱技術的 AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 顯示卡，並宣布 Z890 主機板在記憶體超頻技術取得重大突破，成功實現單機 256 GB 容量與 DDR5-7200 高速運作，展現硬體研發實力。

瞄準頂級玩家與 AI 運算需求，技嘉推出旗艦級 AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 顯示卡，導入獨家 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統。透過創新的分離式 PCB 設計創造暢通氣流通道，搭配高負載時自動啟動的 Overdrive Fan，確保在釋放 AI 強大算力時仍維持系統穩定。

該顯卡在外觀設計上兼顧效能與安裝便利性，機身控制在長 33 公分、高吧 13.2 公分的精巧尺寸，解決市面高階顯卡過大難以安裝的痛點。結合經典 RGB Halo 燈效與圓形散熱模組設計，技嘉試圖以工藝美學與相容性優勢，搶攻高階組裝市場份額。

在記憶體技術方面，技嘉攜手金士頓、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 等模組大廠開發次世代 CQDIMM 技術。旗下 Z890 AORUS TACHYON 主機板成功在安裝兩條一二八 GB 模組狀態下，達成總容量 256 GB 並維持 DDR5-7200 MT/s 高速運作，大幅優於傳統架構降頻至 DDR5-4400 的效能瓶頸。