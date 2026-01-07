鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-07 14:43

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技做為 AI 硬體與先進散熱解決方案的業界領導者，今 (7) 日正式發表全新桌上型超級電腦解決方案 GIGABYTE W775-V10。該系統基於 NVIDIA DGX Station 等級的 AI 技術打造，專為在桌面即可建置與運行先進 AI 應用而設計，協助開發者在工作現場直接啟用 AI 能力。

GIGABYTE W775-V10 採用 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra 桌上型電腦超級晶片，提供高達 775GB 的一致性（coherent）系統記憶體，可在本地端大幅加速大型 AI 訓練與推論工作負載。

目前該系統已於 CES 2026 技嘉展位正式展出。同場亮相的還包括從迷你電腦、伺服器到機櫃級的高效能系統與部署方案，展現技鋼科技完整的 AI 基礎架構佈局。

GIGABYTE W775-V10 是一款專為「建置並運行 AI」而生的終極桌上型 AI 超級電腦。系統搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop 平台，並配備高達 775GB 的一致性系統記憶體，為在地端執行大型 AI 訓練與推論工作負載提供前所未有的運算效能。