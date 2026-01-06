〈CES 2026〉技嘉旗艦NVL72液冷伺服器效能大增50倍 搶攻全場域AI商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-06 10:29

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 於 1/6-1/9 的 CES 展中以 AI Forward 為主題，展示從雲端資料中心、邊緣運算到個人終端的全方位智慧解決方案。作為高效能運算伺服器的重要供應商，技嘉此次展出旨在凸顯其構建完整 AI 生態系基礎架構的技術實力，並推動全球運算產業升級 。

技嘉旗艦NVL72液冷伺服器效能大增50倍 搶攻全場域AI商機。(圖：技嘉提供)

針對企業級運算需求，技嘉推出 GIGAPOD AI 資料中心解決方案，整合液冷伺服器與管理平台協助客戶快速部署 AI 工廠，現場展示的旗艦級 NVIDIA GB300 NVL72 採用全液冷設計，運算核心整合 72 顆 Blackwell Ultra GPU，AI 推論效能較前代大幅提升五十倍，展現其在高密度運算與散熱效率的平衡能力 。

‌



在實體 AI 應用方面，技嘉鎖定智慧倉儲與工廠場景，技嘉以緊湊機構設計、堅固耐環境性且高效低功耗的嵌入型系統 (Embedded Systems) 與工業電腦 (IPC) 打造邊緣運算，讓 AI 在完成訓練後可以部署到產業及生活的實境即時運算，如智慧工廠、交通系統與城市基礎設施等，讓智慧開始在真實世界中思考與行動，進一步朝「Physical AI」應用前進。