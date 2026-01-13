鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-13 18:40

南韓金融監督院 (FSS) 院長 Lee Chan-jin 周二 (13 日) 在市場狀況審查會議中，明確要求金融公司克制利用韓元兌美元匯率上漲預期，去推銷外幣金融產品。

Lee 指出，「受預期海外資產價值上漲的影響，海外股票投資和外幣金融產品銷售正在增加。」他還表示：「匯率波動給金融消費者造成的損失風險日益增大。」

‌



儘管近期南韓綜合股價指數 (KOSPI) 呈現漲勢，但許多散戶投資者仍持續增加海外股票投資及外匯金融產品的購買。Lee 警告，隨著這類產品銷售激增，匯率波動導致的投資風險正不斷擴大。為此，他指示監理官員透過高管會議引導金融機構避免過度的促銷與活動，並強調將密切監控相關銷售行為，以落實預防性的投資者保護措施。

為了誘導資金重返國內資本市場，Lee 敦促相關部門積極支持產業，盡速推出「回流投資帳戶」(RIA) 及個人匯率避險產品。其中，RIA 將為賣出海外股票並轉投國內市場的投資者提供免稅優惠。