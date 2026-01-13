日元直落！高市早苗傳23日宣布改選 日債也急殺
鉅亨網編譯余曉惠
日本首相高市早苗據悉已經敲定在下周五 (23 日) 國會開議當天宣布解散眾議院，並於 2 月舉行改選，日元在周二 (13 日) 遭投資人加速拋售，兌美元觸及 2024 年 7 月以來的最低水準，日本公債價格全面下跌。
日元兌美元周二盤中一度貶值 0.5%，報 158.91 兌 1 美元，突破 2025 年 1 月創下的低點 158.87。
在提前大選疑慮發酵之下，日本政府公債也全面下跌，30 年期公債殖利率周二稍早一度上升 12 個基點至 3.52%，債券殖利率與價格走勢相反。10 年期公債期貨則下降多達 71 點。
日本內閣官房長官木原稔周二通知國會，政府決定在 23 日召開本年度的例行國會。日本共同社周一報導，高市早苗先前透露，考慮在 23 日召開的例行國會開議時解散眾議院，同時也已指示執政黨高層，加快眾議院選舉候選人的提名程序，此舉被解讀為即將解散眾議院。
根據日媒，部分在野黨——包括日本立憲民主黨 (CDPJ) 及公明黨——已開始討論合作方案，以因應高市若在 23 日開議時解散眾議院、並於 2 月舉行大選的可能性。
若高市獲得更強大的民意授權，她的擴張性財政政策立場可能更加穩固，將對日元與日本公債形成壓力。在此之前，「高市交易」已助長債券拋售與日元走弱。
日元是 2025 年表現最差的 G10 貨幣，兌美元全年僅升 0.3%。部分觀察人士認為，到 2026 年底，日元兌美元可能貶至 160、甚至更低，利空因素包括美日利差仍大、實質利率偏低、資本持續外流等。
包括財務大臣片山皋月在內的日本官員近來都警告，近期的外匯波動過於巨大且具投機性。片山與美國財長貝森特 (Scott Bessent) 周二稍早在華盛頓雙邊會議中，共同對日元走弱表達關切，一度帶動日元回升，但後繼無力。
日元匯價直落，也讓日本政府干預的可能性再次受到關注。
日本財務省上回是在 2024 年 7 月 12 日干預匯市，當天日元兌美元盤中最低曾貶至 159.45。那一年還發生過三次干預，當天盤中低點分別為 161.76、160.17 與 157.99。
不過日本官員多次強調，比起特定匯率價位，他們更關注的是市場波動幅度與速度。
日本官方的干預決策由財務省拍板，執行上是由日本銀行 (央行) 透過少數幾家商業銀行進行。政府通常透過賣出美元在現貨市場上支撐日元。
延伸閱讀
- 日元續貶！日本財務大臣稱美財長也關切 專家估貶破160才會出手
- 通膨連4年超2%卻仍負利率！日本央行轉鷹但日元欲升越貶 物價或將失控？
- 日元疲弱推升進口成本 日本兩大商團領袖促政府出手
- 日本首相高市早苗可能提前舉行大選！聯盟夥伴稱局勢已進入「新的階段」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇