鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 13:27

日本首相高市早苗據悉已經敲定在下周五 (23 日) 國會開議當天宣布解散眾議院，並於 2 月舉行改選，日元在周二 (13 日) 遭投資人加速拋售，兌美元觸及 2024 年 7 月以來的最低水準，日本公債價格全面下跌。

日元直落！高市早苗傳23日宣布改選 日債也急殺 (圖:Shutterstock)

日元兌美元周二盤中一度貶值 0.5%，報 158.91 兌 1 美元，突破 2025 年 1 月創下的低點 158.87。

在提前大選疑慮發酵之下，日本政府公債也全面下跌，30 年期公債殖利率周二稍早一度上升 12 個基點至 3.52%，債券殖利率與價格走勢相反。10 年期公債期貨則下降多達 71 點。

日本內閣官房長官木原稔周二通知國會，政府決定在 23 日召開本年度的例行國會。日本共同社周一報導，高市早苗先前透露，考慮在 23 日召開的例行國會開議時解散眾議院，同時也已指示執政黨高層，加快眾議院選舉候選人的提名程序，此舉被解讀為即將解散眾議院。

根據日媒，部分在野黨——包括日本立憲民主黨 (CDPJ) 及公明黨——已開始討論合作方案，以因應高市若在 23 日開議時解散眾議院、並於 2 月舉行大選的可能性。

日元是 2025 年表現最差的 G10 貨幣，兌美元全年僅升 0.3%。部分觀察人士認為，到 2026 年底，日元兌美元可能貶至 160、甚至更低，利空因素包括美日利差仍大、實質利率偏低、資本持續外流等。

日本財務省上回是在 2024 年 7 月 12 日干預匯市，當天日元兌美元盤中最低曾貶至 159.45。那一年還發生過三次干預，當天盤中低點分別為 161.76、160.17 與 157.99。