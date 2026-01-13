AA+評級不要了？大陪審團傳票風波升級 惠譽警告聯準會獨立性受考驗

鉅亨網編譯許家華 2026-01-13 12:24

國際信評機構惠譽信評週一 (12 日) 重申，美國聯邦準備理事會（聯準會）的政策獨立性是支撐美國主權信用評級維持在 AA+ 級别的重要支柱。惠譽資深董事 Richard Francis 表示，聯準會是否能在未受政治干預的情況下制定貨幣政策，是評估美國主權信用的核心構成之一，未來仍將密切監測包括制度性制衡與治理機制的演變情況。

（圖：Shutterstock)

惠譽指出，聯準會在維持低且穩定通膨方面的表現，是支撐美國目前 AA+ 評級的另一關鍵因素。良好的貨幣政策執行能提升市場對美國政府融資能力的信心，有助於降低宏觀經濟波動性。然而，近期華府政治風暴對聯準會獨立性構成前所未有的挑戰，讓這一支柱再度成為市場焦點。

然而，聯準會獨立性近期面臨前所未有的政治干預風波。

根據外電綜合報導，美國司法部於上週五向聯準會發出大陪審團傳票，並對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）可能展開刑事起訴，調查焦點集中在聯準會總部翻修工程是否超支及鮑爾是否在去年夏季向國會作證時隱瞞相關細節。該翻修案涉及項目總額約 25 億美元，據報料其預算最終超出約 7 億美元。鮑爾對外強烈否認指控，稱此行動是政治藉口，意在削弱聯準會的獨立性並施壓降息。鮑爾表示不會因刑事調查而辭職，並強調其將依據專業判斷履行職務。

分析指出，這場由白宮高層推動的司法壓力是川普政府與央行之間多年緊張關係的最新升級。早前川普多次揚言解僱鮑爾，並公開要求聯準會加速降息以刺激經濟，導致央行獨立性備受關注。聯準會過去多年透過加息與縮表等手段，成功將通膨率從高峰逐步降至較穩定狀態，有助於維持金融穩定，這也是信評機構在評估美國信用時特別強調的因素之一。

惠譽的評價與另一國際信評機構標普（S&P Global Ratings）過去報告中指出的立場一致，後者曾警告若制度獨立性遭侵蝕或長期政策制定失效，將對美國評級帶來壓力。

在政治壓力加劇之際，惠譽表示，未來評估美國主權信用評級仍將考量聯準會角色、制度性制衡的有效性、以及政策制定是否能保持長期穩健性。惠譽與標普的立場均顯示，若制度獨立性遭結構性侵蝕，可能對美國評級構成長期風險。另有市場分析指出，美國聯邦債務占 GDP 比例居高不下，以及其他評級機構如穆迪曾下調信用展望，都反映美國財政與信用狀況面臨多重壓力，而央行獨立性則是信評維持的核心防線。