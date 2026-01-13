鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-13 11:36

據《路透》周二 (13 日) 報導，日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 表示，她與美國財務部長貝森特 (Scott Bessent) 對她所稱的日元近期「單邊貶值」抱持相同的關切。東京正加大干預警告以遏止日元跌勢。

日本財務大臣表示，美財長同樣關切日元貶勢(圖：Shutterstock)

片山的談話反映出日本對日元貶值的憂慮持續加深。在有報導指出日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 可能於 2 月提前舉行國會大選後，日元兌美元匯率約一年來首度貶破 158 關卡。

相關報導打壓日元走勢，因市場揣測，若選舉勝出，將有助於高市推動擴張性財政政策。然而，日元疲弱已成為決策官員的棘手問題，因為這會推升進口成本、加重家庭負擔，並可能影響高市的民意支持度。

片山在華盛頓對記者表示，「我已表達對日元單邊貶值的深切關切，這種情況在 1 月 9 日也曾出現，而貝森特部長與我有相同看法，」並暗示美方可能默許日本進行市場干預。片山是在出席一場多邊礦物供應鏈會議期間，與貝森特進行雙邊會談後作出上述言論。

在另一場記者會上，日本內閣官房副長官尾崎正直 (Masanao Ozaki) 表示，政府不排除採取行動。他談到，「政府將對包括投機行為在內的過度匯率波動，採取適當措施。」

澳盛銀行 (ANZ) 日本外匯與商品銷售主管 Hiroyuki Machida 表示，日本的立場是，即便美日利差已縮小，日元仍持續走弱、偏離基本面，因此買進日元的干預行動具備正當性。