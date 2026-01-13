鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 18:34

台北股匯今 (13) 日走勢持續脫鉤，加權指數漲逾百點再創歷史新高，新台幣兌美元則連續第 5 個交易日走貶，終場收在 31.656 元，貶值 2.6 分，續創 8 個多月新低，台北與元太外匯市場總成交金額 20.16 億美元，整體市場交投偏淡，投資人聚焦美國稍晚公布的 12 月消費者物價指數 (CPI)。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.61 元，盤中一度升抵 31.599 元，但隨即轉貶，午後一度下探 31.681 元。外匯交易員指出，近日外資交投意願不高、有買有賣，而壽險業陸續進場買美元，使得新台幣偏貶，不過，出口商也有進場賣匯，加上央行調節提供流動性，使得貶勢稍加收斂，並未如日元、韓元般迅速走貶。

外媒報導，台美關稅談判已進入最後階段，台灣關稅稅率可望從 20% 調降至 15%，加上台積電法說會題材持續發酵，加權指數一度大漲逾 400 點，最高衝上 30973.85 點，但獲利了結賣壓隨之出籠，終場收在 30707.22 點，漲 139.93 點，盤中與收盤雙雙改寫歷史新高。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.21%，日元成為最弱亞幣，單日重貶 0.69%，韓元貶值 0.38%，新台幣貶值 0.08%，新加坡幣貶 0.07%，人民幣小貶 0.03%，亞幣普遍趨貶。