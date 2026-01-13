鉅亨網新聞中心 2026-01-13 17:00

美國政府近日公布新版《健康飲食指南》，內容一出即引發廣泛討論。指南一方面重申多年來營養學界的主流共識，另一方面卻因對肉類與動物性脂肪的著墨方式，遭到多名營養專家質疑，甚至被批評「照著吃反而可能超標」。

《經濟學人》指出，整體而言，新版指南的基本精神並未偏離過去方向。官方再度強調，多攝取水果與蔬菜、選擇全穀類取代精製穀物、攝取多元蛋白質來源，並避免含糖飲料與高度加工食品，同時建議減少酒精攝取。

然而，不少營養學者對指南中刻意放大肉類與動物性脂肪地位的做法感到強烈不滿，尤其是將黃油、牛油等動物脂肪標示為「健康脂肪」，在他們看來並不符合現有科學共識。

與指南同步公布的飲食示意圖，原本用意是幫助民眾快速理解各類食物的建議攝取比例，卻採用了倒金字塔式設計，把肉類、乳製品與蔬菜放在最上層，暗示可多加攝取，反而將穀類安排在底部，象徵應減少食用。

(圖：美國衛生部)

在標示蛋白質與「健康脂肪」的區塊中，一塊油花分明的牛排、起司、全脂牛奶以及厚重的一塊黃油成為畫面焦點，也因此引發專家質疑。

《經濟學人》指出，問題在於，紅肉與多數動物性脂肪富含飽和脂肪，而高飽和脂肪飲食已被證實會提高血液中「壞膽固醇」濃度，增加動脈阻塞與心臟病發作的風險。

相較之下，橄欖油、菜籽油（芥花籽油）或葵花籽油等植物油富含不飽和脂肪，被視為更有利心血管健康的選擇。

不過，這類所謂的「種子油」近年卻遭部分政治人物點名為「有毒」，其中美國衛生部長小羅伯特．甘迺迪便多次提出批評，但相關說法並未獲得科學研究支持。

更令專家困惑的是，指南一方面大力呈現牛排、黃油與全脂乳製品，另一方面卻仍維持多年來的建議：每日飽和脂肪攝取量應控制在約 20 至 30 克。

然而，以示意圖中的大理石紋牛排為例，單一份量就可能逼近甚至超過上限；若再按照指南建議攝取三份全脂乳製品，約增加 15 克飽和脂肪；若烹調時每使用一湯匙黃油或牛油，還會再多出約 7 克。

新版指南也提高了蛋白質建議攝取量，主張每日應達每公斤體重 1.2 至 1.6 克。以體重 80 公斤的成年人為例，相當於一天需攝取約三塊去皮雞胸肉。

若是素食者，則可能需要吃下 17 顆雞蛋、約 1 公斤煮熟豆類，或飲用 3.3 公升牛奶才能達標。

對此，不少專家認為，這樣的標準並非所有人都需要。世界衛生組織（WHO）建議健康成年人每日蛋白質攝取量為每公斤體重 0.8 克，只有在進行高強度重量訓練、以增肌為目標時，1.6 克才可能成為合理上限。

儘管新版指南在呈現方式與數值建議上引發混亂，專家普遍認為，其核心精神：均衡飲食、多選擇新鮮食材、以健康方式烹調，仍具參考價值。