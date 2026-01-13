鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 14:20

美國總統川普周一 (12 日) 宣布對與伊朗有貿易往來的國家加徵新關稅，考量到中國是伊朗石油的最大買家，此舉可能會擾亂美國與中國之間為期一年的貿易停火協議。

川普周一在社群媒體上貼文中說：「任何與伊朗伊斯蘭共和國做生意的國家，對美國的一切交易都將徵收 25% 的關稅。」他並補充說，新關稅將「立即生效」，但未說明徵收範圍或具體執行方式。

曾任美國資深貿易談判代表、目前在亞洲協會政策研究所的 Wendy Cutler 表示，川普的威脅「凸顯了華盛頓與北京之間貿易停火的脆弱性」。

她說：「即使川普最終沒有真正實施這項關稅威脅，對雙邊關係和雙方努力建立的信任，已經造成某種程度的傷害。」

川普與中國國家主席習近平曾在去年 10 月於南韓舉行的「川習會」上，達成停火協議，該協議讓美國得以取得稀土資源。稀土對科技產品與軍事武器至關重要，主要由中國生產，貿易戰期間曾遭中國實施出口管制。

據彭博經濟 (Bloomberg Economics) 統計，在雙方達成停火後，美國對中國商品的平均關稅率已從 40.8% 降至 30.8%。然而進一步徵收關稅的威脅，可能打亂美中的協議，以及川普計劃 4 月進行的北京行。

去年 8 月，白宮顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 曾淡化對中國加徵關稅的想法，他當時說：「我們對中國已經徵收超過 50% 的關稅。我們不希望做到傷害自己的地步。」

伊朗一直是美中關係的敏感地帶，兩大國在中東衝突的立場是相反的：華府長期支持以色列和沙烏地阿拉伯，而北京與伊朗交好，伊朗有 90% 的石油出口賣到中國，成為當地經濟的生命線。

去年 9 月，習近平還曾在北京會見伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian)，承諾加強彼此的貿易與投資關係。

在美國制裁下，雖然中國官方自 2022 年 6 月以來未正式進口伊朗原油，但從第三方數據來看，中國進口量始終保持穩定。原因在於，中國建立了一套西方無法控制的供應鏈，得以每日進口超過 100 萬桶。

以大幅折扣售出的伊朗石油，對中國私人煉油產業至關重要，也是中國經濟重要的燃料來源。這些原油到港後，通常存放在海外倉儲。根據分析與船運追蹤公司 Kpler Ltd 的資料，截至去年 12 月底，儲存量已經超過 5,000 萬桶，達到兩年半以來最高。

隨著川普政府重新啟動對伊朗的「最大壓力」行動，採購伊朗石油與石化產品的國家，也面臨制裁威脅。

然而去年 6 月，川普曾打破多任政府的慣例，允許中國繼續購買伊朗原油，令油市交易員與政府官員震驚。

中國海關最新資料顯示，2025 年前 11 個月，中國從伊朗進口的金額較去年同期下降近 28% 至 28.6 億美元，主要進口商品包括塑膠材料 (如聚乙烯)、金屬 (如鐵礦與鋅礦)、做為工業溶劑的化學品等。

這段期間，中國對伊朗出口額下降近 23% 至 62 億美元，主要出口商品包括冰箱與空調壓縮機、汽車、手機，以及電動馬達與發電機。