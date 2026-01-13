漢來美食喜迎春節聚餐旺季 Q1業績樂觀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-13 10:05

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 去年合併營收 62.27 億元，年增 5.01%，創下歷年新高紀錄，進入 2026 年後，漢來美食持續積極展店，再加上春節訂席熱絡，第一季傳統旺季樂觀期待。

漢來美食喜迎春節聚餐旺季 Q1樂觀。(鉅亨網資料照)

漢來美食表示，年底以來從旅遊消費、耶誕跨年觀察到，內需將一路熱絡到農曆年節，尤其餐飲市況看好。

‌



漢來美食新店點持續籌備中，中餐小金雞「漢來上海湯包」南港 LaLa port 分店將開幕，為品牌第 9 家分店，而去年底甫於桃園台茂購物中心開出的第三家「島語」，開幕後開放訂位即刻被秒殺。

由於島語是 2025 年網友票選為「全台最難訂位自助餐廳」人氣第一名，漢來美食樂觀看待後續營收貢獻。

除了島語持續展現高人氣盛況，成為營收新成長引擎，漢來美食說明，海港自助餐廳雖受部分門店改裝升級和百貨終止營運影響，家數從 7 家調整為 5 家，但品牌力和客源穩定，全台 5 店 12 月營收仍全數超越預期。