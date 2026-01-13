鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 12:37

時序進入 2026 年，台股展現強勁多頭氣勢，加權指數成功突破 3 萬點大關，創下歷史新高；然而美國總統川普突擊委內瑞拉逮捕時任總統馬杜洛，全球地緣政治風險再起。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，儘管國際局勢掀起波瀾，但對股市影響有限，台股基本面依舊穩健，尤其 AI 產業鏈動能強勁。

展望後市，梁恩溢預期今年第一季台股將受到 2 月長假效應，呈現震盪整理，3 月持續盤整。隨聯準會主席鮑爾於 5 月任期屆滿，市場預期鴿派新任主席上任後，流動性政策將轉向寬鬆，第二季即開始反映政策走向，有望成為台股再走高的關鍵時點。

梁恩溢指出，市場高度關注美國聯準會 (Fed) 降息態度，儘管聯準會對後市降息態度保守，與總統川普及財政部長貝森特的經濟看法存在分歧，但觀察企業端已出現資金緊縮現象，包括甲骨文 (Oracle) 信用違約交換飆破 16 年高點，顯示債務違約風險升高；輝達 (NVIDIA) 上季財報應收帳款增加，也反映客戶資金周轉壓力。

在產業配置上，半導體仍是台灣核心命脈，當前評價面在地緣政治干擾下被明顯低估，尤其在美國對中國實施制裁、設備取得受限的背景下，台積電取得絕對領先地位，同時亦積極布局全球，包括在日本與 Sony 合作、歐洲與車廠結盟，以及在美國設立最先進製程廠區，確保技術優勢並深化與全球頂尖客戶的長期合作，將持續領軍台股成長。

國泰台灣高股息基金截至 2025 年 12 月 31 日，半導體業及電子零組件占比約各 3 成，電腦及週邊業及其他電子業占比則約 1 成，前十大成分股包括台積電、南亞科、旺矽、台光電、金像電、貿聯 - KY、致茂、台達電、智邦及信驊。

梁恩溢指出，台灣是全球難得能提供從上、中、下游完整 AI 供應鏈的國家，如今 AI 伺服器需求大幅成長，記憶體需求量更超越過去 40 年電腦與手機總和，且此趨勢預計延續至 2027 年。零組件廠商為解決過熱與效能問題，技術不斷升級，例如散熱從氣冷轉向水冷、銅箔基板 (CCL) 材料從 M7 升級至 M9。消費性電子復甦週期較預期長，國泰台灣高股息基金將更集中配置 AI 上游半導體，相較於已大漲一年的零組件與原廠委託設計代工 (ODM) 廠商，半導體龍頭更具投資吸引力。

梁恩溢提醒，投資人無法精準預測市場高點，與其場外觀望，不如維持紀律、及早布局，採取「有閒錢就買、越早買越好」是現階段的核心策略。適逢農曆春節將至，年終獎金入袋，正是將閒置資金轉化為長期資產的好時機。若有一筆資金，可直接進行長線布局，遇市場回檔亦可適時加碼；若資金有限，則可透過定期定額方式，有望參與 AI 浪潮的長期成長，分享台灣企業帶來的豐厚回饋。