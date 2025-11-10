漢來美食Q4導入AI訂位系統、開第三家島語 挑戰年賺1股本新高成績

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-10 10:33

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 公布前三季稅後純益 3.25 億元，每股純益 (EPS)7.7 元與去年同期相當，法人預期全年有望再挑戰去年同期賺一股本的史上新高成績；漢來美食表示，除了加快展店，第四季也將導入「AI 語音助理訂位系統」，預計可提高現場人力調運靈活度 20%，並看好普發 1 萬元現金帶動的消費潮。

漢來美食全年有望再挑戰去年同期賺一股本的史上新高成績。(鉅亨網資料照)

進入第四季後，漢來美食預計年底前將海港自助餐廳桃園台茂店改裝為島語全台第三店，緊接著，明年第一季預計漢來上海湯包南港 LaLa Port、高雄漢來巨蛋會館 HiLai Café 新開出。

而隨著政府開始普發 1 萬元現金，漢來美食也同步推出「加碼放大優惠」活動，結合年底尾牙、節慶聚餐旺季的到來，樂觀預期將進一步推升第四季營收動能。

漢來美食今年以來南港宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳、高雄巨蛋宴會廳等三館在企業尾牙、春酒業績均暢旺，再加上開出 2 個品牌共 3 家分店，分別是上海湯包誠品台南店、台北 Dream Plaza 店、島語高雄漢神店，有效挹注營運新動能。

而日前受到台中新光三越停業影響的名人坊台中店，也在 9 月底重新開幕。

漢來美食進一步說明，與展店計畫併進的是推動餐飲科技，第四季起導入「AI 語音助理訂位系統」，以高雄漢來大飯店的海港自助餐廳率先開始，透過 AI 生成的真人語音，回應消費者基本的建立與更改訂位，甚至連餐價詢問或各種常見問題，都可透過 AI 語音助理獲得解答，此將有效解決過去餐廳因人力不足的低接聽率，還可提高現場人力調運靈活度 20%。