截至台北時間2026年1月13日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2043家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|熙特爾-創-綠能環保
|25.48億
|3403.8%
|新美齊-建材營造業
|98.84億
|2032.0%
|斐成-其他業
|277萬
|1662.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|新美齊-建材營造業
|98.84億
|39299.9%
|綠意-建材營造業
|3.99億
|5116.1%
|將捷-建材營造業
|12.79億
|1220.7%
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2043家。其中營收年增大於 25％有469家，年增小於-20％有374家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|161家
|介於10～50億
|>= 0%
|255家
|介於10～50億
|< 0%
|226家
|介於10～50億
|<= -20%
|258家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|308家
|小於10億
|>= 0%
|407家
|小於10億
|< 0%
|312家
|小於10億
|<= -20%
|258家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|地心引力-文化創意業
|1,053萬
|350866.7%
|華固-建材營造業
|3.73億
|11587.0%
|竟天-生技醫療業
|123萬
|11081.8%
|昶虹-其他業
|9,835萬
|9448.6%
|太景*-KY-生技醫療業
|2.24億
|6482.8%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶徠-建材營造業
|1.87億
|164311.4%
|聯上發-建材營造業
|6.58億
|157957.0%
|聯上-建材營造業
|3,736萬
|45462.2%
|新美齊-建材營造業
|98.84億
|39299.9%
|三發地產-建材營造業
|13.60億
|35296.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
