鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 15:20

蘋果 (AAPL-US) 周一 (12 日) 宣布，將採用 Google(GOOGL-US)Gemini 平台支援未來的 Apple Intelligence，包括預定今年稍晚推出的人工智慧 (AI) 強化版 Siri。Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，此合作是 Google Gemini 的「重要驗證時刻」，也是蘋果 AI 升級之路的「關鍵踏腳石」，看好蘋果股價更上一層樓。

苦等新版AI Siri！蘋果找Gemini救火效果多大？分析師這麼看 (圖:Shutterstock)

消息發布後，Google 母公司 Alphabet 收盤股價上漲 1% 至每股 331.86 美元，創歷史新高，收盤市值首次突破 4 兆美元。蘋果股價小漲 0.3% 至每股 260.25 美元，仍比上個月高點低約 9%。

與 Google 合作，有望幫助在 AI 領域落後部分競爭對手的蘋果，進而提升投資人的信心。

蘋果先前曾暗示，AI 升級版 Siri 會在去年春季推出，但沒多久又改口說，預定今年推出。

摩根大通分析師給蘋果「增持」的投資建議評等，並認為這項與 Google 之間的合作，可能發展為長期安排。此外，投資人接下來可能會關注蘋果是否會宣布在中國的 AI 模型合作夥伴。