鉅亨網新聞中心 2026-01-13 15:13

Google 的 Gemini 模型近期展現了強大的擴張野心。不到一週的時間內，接連宣布與蘋果 (AAPL-US) 、三星、沃爾瑪 (WMT-US) 及 Shopify(SHOP-US) 等跨產業巨頭達成深度合作，代表 Google 成功從單純的技術研發者，轉型為全球 AI 生態版圖的建構者。這波利多消息不僅推動母公司 Alphabet(GOOGL-US) 市值突破 4 兆美元大關，更重新定義了未來 AI 的商業路徑與滲透深度。

在端側裝置方面，蘋果與 Google 的聯合聲明震撼了整個科技圈。蘋果宣布在其全球 23.5 億台活躍設備中，選定 Gemini 作為核心 AI 腦袋，這意味著 Gemini 的原生多模態架構已獲得頂級硬體商的認可。

相較於競爭對手，Gemini 對文字、圖片與影片的即時理解能力，能更完美地支援蘋果開發中的螢幕感知功能與 Siri 的進階操作。

與此同時，另一硬體巨頭三星也在 CES 上宣布，計畫將搭載 Galaxy AI 的設備量從 4 億台倍增至 8 億台，這讓 Google Gemini 透過這兩大硬體門戶，掌握了無人能及的終端通路優勢。

除了硬體滲透，Google 正試圖透過「代理商務」重新定義全球電商格局。透過與沃爾瑪和 Shopify 的深度結盟，Google 推出了通用商務協定（UCP），讓消費者能直接在 Gemini 的對話界面中完成商品選購、支付與配送。

這種整合式體驗不僅讓中小型賣家能直接觸達受眾，也讓 Gemini 成為全新的流量入口。隨著 AI 驅動購買量呈倍數成長，這項戰略成功將 Google 的服務從搜尋引擎延伸至實體零售與金融支付，甚至對傳統電商平台形成降維打擊。

在內部產品線的整合上，Google 也交出了亮眼的成績單。擁有 30 億用戶的 Gmail 已全面導入 Gemini 功能，透過摘要與一鍵回覆等實用工具，成功轉化了大量企業用戶。

目前 Alphabet 的總訂閱用戶已超過 1.5 億，且增速持續攀升，商業化轉化率遠超業界預期。投行分析師普遍認為，Google 是目前唯一同時擁有自研晶片、強大模型、雲端基礎設施及數十億級應用的全鏈條巨頭，其雲端業務年增長率高達 34%，未來幾年的表現值得高度期待。

Google Gemini 已經突破了技術競爭的紅海，正以前所未有的速度切入全球消費者的數位生活。從 iPhone 的系統核心到沃爾瑪的數位貨架；從 Gmail 的商務溝通到三星的智慧家電，Gemini 的生態鏈已初步成形。