歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結
鉅亨網編譯鍾詠翔
歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。
庫比柳斯當天在瑞典賽倫參加一場安全政策會議時對媒體表示，他認同丹麥首相弗雷澤里克森表達的立場，即若美國以武力方式奪取格陵蘭島，將給北約帶來致命打擊，並嚴重損害跨大西洋關係。他說，這種舉動會在歐洲民眾中引發非常負面的反應。
庫比柳斯說，歐盟相關條約規定，若成員國遭武裝侵略，其他成員國有義務提供援助。他說，如丹麥提出請求，歐盟將加強對格陵蘭島的安全支持，包括派遣部隊、部署軍艦、增強反無人機能力建設等。
丹麥與美國均為北約成員國。丹美雙方計劃本周就格陵蘭島問題舉行會談。格陵蘭島和丹麥多次強調格陵蘭島不出售，美國總統川普則揚言美國必須擁有格陵蘭島，並且不排除動用武力。
