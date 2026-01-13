歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-13 08:11

歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。

歐盟官員警告，若美國以軍事手段奪取格陵蘭，北約將走向終結。（圖：Shutterstock）

庫比柳斯當天在瑞典賽倫參加一場安全政策會議時對媒體表示，他認同丹麥首相弗雷澤里克森表達的立場，即若美國以武力方式奪取格陵蘭島，將給北約帶來致命打擊，並嚴重損害跨大西洋關係。他說，這種舉動會在歐洲民眾中引發非常負面的反應。

庫比柳斯說，歐盟相關條約規定，若成員國遭武裝侵略，其他成員國有義務提供援助。他說，如丹麥提出請求，歐盟將加強對格陵蘭島的安全支持，包括派遣部隊、部署軍艦、增強反無人機能力建設等。