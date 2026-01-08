鉅亨網編譯許家華 2026-01-08 06:20

國際金價周三 (7 日) 跌逾 1%，主因投資人趁近期漲勢獲利了結，儘管美國最新公布的就業數據弱於預期，一度支撐市場對聯準會降息的押注，使跌幅有所收斂。

現貨黃金盤中一度重挫 1.7% 至每盎司 4,422.89 美元，爾後跌幅收窄至 0.9%，報每盎司 4,445.32 美元。

美國 2 月交割的黃金期貨收盤下跌 0.7%，報每盎司 4,462.50 美元。

市場人士指出，金價當日回落主要反映短線漲多後的獲利了結，而非基本面明顯轉弱。

高嶺期貨金屬交易部董事梅格表示，「我們將這次回檔視為近期大漲後的一般性獲利了結」，但他同時指出，美國勞動市場數據轉弱，持續支撐聯準會放寬貨幣政策的預期，成為近期金價的重要支撐因素。

美國數據顯示，11 月職位空缺降幅超出預期，而 12 月民間部門新增就業人數也低於市場預估，強化市場對今年降息的期待。根據市場彙整數據，投資人目前預期今年聯準會降息幅度約為 61 個基點，市場焦點轉向即將公布的非農就業報告。

地緣政治不確定性仍為貴金屬市場的重要背景因素。委內瑞拉總統馬杜洛於週末遭到逮捕後，美國總統川普宣布計畫精煉並出售委內瑞拉原油，白宮同時證實正就收購格陵蘭進行討論，甚至不排除軍事參與，地緣政治風險持續牽動市場情緒。

此外，中國央行在 12 月連續第 14 個月增持黃金，顯示官方部門對黃金的需求依舊強勁。市場分析認為，亞洲實體需求是推動近期金價走升的重要動能之一。

其他貴金屬交易

現貨白銀大跌 4.1%，報每盎司 77.93 美元。

同時，匯豐上調 2026 年白銀價格預測至每盎司 68.25 美元，但警告隨著供給趨於寬鬆，價格波動可能加劇；高盛則指出，倫敦市場庫存偏低，恐導致白銀價格出現劇烈波動與短期擠壓行情。