鉅亨網編譯許家華 2026-01-07 05:45

受美國逮捕委內瑞拉總統引發地緣政治緊張情勢影響，避險需求升溫，國際金價週二 (6 日) 延續漲勢，投資人同時靜待即將公布的美國就業數據，以研判聯準會未來利率政策走向。

現貨黃金價格上漲 0.8%，報每盎司 4,485.39 美元，前一交易日已大漲近 3%，價格進一步逼近 12 月 24 日創下的歷史高點 4,549.71 美元。

2 月交割的美國黃金期貨收盤上漲 1%，至每盎司 4,496.10 美元。

Kitco Metals 資深分析師 Kitco Metals 指出，目前貴金屬交易員所感受到的風險程度，高於股票與債券市場交易員，並表示美國週末對委內瑞拉的突襲行動，持續推升黃金與白銀的避險買盤。遭美方推翻的委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛 (Nicolas Maduro)，在週末被美國拘捕並押往紐約後，於週一就毒品相關指控表示不認罪。

作為傳統避險資產，黃金去年全年大漲 64.4%，創下自 1979 年以來最佳年度表現。市場同時關注週五公布的美國 12 月非農就業報告，預期新增就業人數為 6 萬人，略低於前一個月的 6.4 萬人。根據 LSEG 數據，交易員目前已反映今年將有兩次聯準會降息。

里奇蒙聯準銀行總裁 Tom Barkin 則表示，未來任何利率調整都必須「精細校準」，以在失業與通膨風險之間取得平衡。在低利率環境下，不孳息的黃金通常更具吸引力。摩根士丹利預測，在利率下滑、聯準會領導層變動，以及各國央行與基金強勁買盤支撐下，金價有望於今年第四季攀升至每盎司 4,800 美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 5.4%，報每盎司 80.68 美元，距離 12 月 29 日創下的歷史高點 83.62 美元不遠。

白銀在 2025 年全年暴漲 147%，寫下史上最強年度漲幅，反映工業需求與投資買氣同步升溫。