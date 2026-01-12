鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-12 18:43

人口淨成長的區域，房市表現也會較為穩定。房仲業者統計 2025 年基北北桃生活圈人口淨成長前十名行政區的房價表現，這十個行政區平均房價多落在 2 或 3 字頭，在基北北桃生活圈中相對親民。其中新北市淡水區，桃園市龜山區、觀音區，人口淨成長皆高於 2%，是北台灣四縣市人口增加趨勢強勁的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市淡水區淡海新市鎮經過多年開發與經營，近年各項生活機能已陸續完善，除了行政中心搬遷至新市鎮，淡海輕軌通車後也讓新市鎮與淡水市區往來更加便利，未來還有淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等重大工程將陸續完工，有望進一步強化當地聯外交通機能。淡水區 2025 年 12 月人口較 2024 年同期淨增加 7,278 人，總人口已達到 20 萬 8,004 人，人口淨成長 3.6%，顯示淡水區人口動能相對強勁。

同時，2025 年淡水房價平均每坪 30.2 萬元，累計交易 1,544 戶，排行榜中戶數最多，顯示淡水區在北台灣生活圈中，對購屋族群相當具有吸引力。

桃園市龜山區 2025 全年人口淨增加 4,433 人，成長率達 2.4% 排名第二。陳金萍指出，龜山區鄰近新北市林口區與新莊區，受益於 2017 年機場捷運通車，加上 A7 重劃區開發陸續到位，以及周邊華亞科技園區、龜山工業區產業帶動，持續吸引人口移入，2025 年平均房價 32.6 萬元，平均總價 1,148 萬元，近年也成為首購族、通勤族關注的購屋選項。

桃園市觀音區今年房市交易量雖然只有 140 戶，但人口淨增加 1,652 人，人口成長率達 2.2% 排名第三。陳金萍說，觀音區 2025 年平均單價 20.5 萬元、平均總價 563 萬元，除了觀音工業區所帶動的就業人口，在草漯重劃區的開發下，

在排行前十行政區中，桃園市中壢區 2025 年累計成交 1,494 戶，僅次於新北市淡水區，平均房價每坪 29.6 萬元，顯示房市交易熱絡。陳金萍分析，中壢區是桃園市人口的大區，今年人口增加 4,163 人僅次於新北市淡水區與桃園市龜山區，因人口基數較大，人口成長率 1%，排名第八。中壢區除了青埔重劃區會展中心、美術館建設逐步到位、商圈成熟，加上桃園高鐵、機場捷運的交通機能，吸引不少雙北與新竹地區人口遷入；中壢市區的中壢車站也有鐵路地下化與捷運延伸等工程持續推進，也帶動商圈再造發展。