〈房產〉1996後首見連三年台灣房租指數都漲破2% 但上月漲幅已收斂

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-08 15:30

根據主計總處統計顯示，已經連續三年的房租指數年漲幅都超過 2%，前一波房租指數年增率超過 2% 已經是 1996 年時候的事情，顯見這一波的房租漲勢可能是過去 30 年來漲幅最明顯的時候，不過以月度的統計來看，2025 年 12 月的房租指數是過去 29 個月以來首度年增跌破 2%，這波的租金漲勢似乎有趨緩現象。

1996後首見連三年台灣房租指數都漲破2%。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時間 2023 年政府也擴大租金補貼，一方面降低租客部分負擔，一方面也增加了租客對於租金的負擔能力，不過觀察前幾年的舊租約，應該都已陸續換約，加上新房子完工量大也會增加供給，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩。

統計顯示，12 月的房租指數年增率 1.99%，是近 29 個月以來首度跌破 2%，房租漲勢似乎有趨緩現象，不過觀察年度的房租指數表現，2023 年房租指數年增 2.16%，2024 年年增 2.45%，2025 年年增 2.3%。